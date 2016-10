Detecta alcaldía 192 placas de funcionamiento sin documentación

Pachuca

El director de reglamentos y espectáculos de la presidencia municipal de Pachuca Leonardo Escudero Sánchez detectó 192 placas de funcionamiento que no están respaldadas con documentación, de un total de 15 mil comercios registrados en la capital.

Además de los 35 casos relacionados con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) donde sus agremiados se beneficiaron con descuentos, el área jurídica de la dependencia municipal dio a conocer más irregularidades que dejó la anterior administración.

“Cuando platicamos con ellos, sí tienen una licencia de funcionamiento, la irregularidad es que en el archivo no hay expediente con el permiso de uso de suelo, contratos de arrendamientos o dictamen de Protección Civil.”

El director de reglamentos y espectáculos platicará con cada uno de los comerciantes para que presenten las licencias de funcionamiento y la documentación que las avale.

Para ello, propuso una ventanilla más ágil que emita la licencia de uso de suelo y dictamen de Protección Civil. “Si desde ahí detectamos que no es viable, se le puede decir al contribuyente”.

Aquellos comercios que no deban estar instalados tendrán que retirarse o no se les renovará la licencia de funcionamiento, apuntó.

Además, el proyecto de la Ley de Ingresos 2017 del municipio no contempla aumentos en el costo de licencias de funcionamiento, y en lugar de ello habrá “un mejor análisis del cobro para aquellos pequeños comercios”, dijo Escudero Sánchez.

Como parte de ello, la dependencia municipal hizo un nuevo tabulador para el cobro de placas de funcionamiento de acuerdo con la ubicación de cada comercio y metros cuadrados de construcción, el cual ya fue dado a conocer a la presidenta municipal.

