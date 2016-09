Detectan duplicidad de funciones en dependencias de gobierno

LOURDES NARANJO

Pachuca

Como parte del trabajo de reingeniería de la actual administración, se detectó duplicidad de funciones en algunas áreas de las secretarías, principalmente en Planeación, que es donde harán reestructuración total, informó el secretario del despacho del gobernador Israel Félix Soto.

El funcionario mencionó que el redireccionamiento que sufrirá toda la ley orgánica del gobierno estatal será para optimizar recursos y hacer un trabajo eficiente en todas las áreas.

Con la labor de desaparición de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, el secretario dio a conocer que detectaron duplicidad de funciones en algunas áreas de esa dependencia, “algunas que están con ese tipo las vamos a suplir”.

Félix Soto invitó a las y los trabajadores de esa secretaría a no preocuparse por perder su empleo, ya que quienes cumplan los perfiles para desempeñar algún trabajo “desde luego que continuarán con su empleo, no sé si ahí o en otro lugar donde tenga esa posibilidad de desempeñarse”.

Comentó que la duplicidad detectada no solo ha sido en Planeación, ya que el gobierno estatal tiene una estructura grande, “hemos observado que esa duplicidad existe en varios puntos, áreas de diferentes secretarías, organismos descentralizados, donde realmente lo que necesitamos es unir, unificar todas esas funciones para que el gobierno en su nómina se vea un poco adelgazado”.

El titular del despacho del gobierno estatal mencionó que el redireccionamiento no solo beneficiará a la nómina, “sino en sus funciones, estructura, que se vea adelgazado y así se va a ver reflejado en un ahorro para la nómina y en beneficio de los hidalguenses”.

Indicó que al final del proceso, en aproximadamente dos semanas, podrán observar cuánto será el recurso que ahorrarán y el total de personas que realizan duplicidad de funciones.

