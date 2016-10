Detienen a dos personas por robo a cuentahabientes

Pachuca

En operativos de seguridad y vigilancia empleados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo en la Zona Metropolitana de Pachuca, se logró el aseguramiento de dos sujetos posiblemente relacionados con el robo a un cuentahabiente en Mineral de la Reforma.

Inicialmente, mediante una llamada al teléfono de emergencias 066, se mencionó el ilícito perpetrado en la colonia PRI Chacón, a la altura de la tienda Oxxo. Previamente la víctima retiró dinero en efectivo de dos sucursales bancarias en la capital hidalguense.

Tras el reporte, elementos adscritos a la coordinación de Seguridad estatal implementaron un operativo de búsqueda de los probables responsables por colonias aledañas al lugar de los hechos, sin obtener resultado positivo de momento.

No obstante, agentes estatales que escucharon el reporte vía radio y que se encontraban recorriendo las inmediaciones de un centro comercial ubicado en bulevar Colosio, detectaron una camioneta Misubishi, tipo pick up, blanca, con placas de Veracruz, que circulaba a baja velocidad, cuyo copiloto coincidía con las características de una de las personas reportadas como probables responsables.

Los uniformados solicitaron al conductor detener la marcha de la unidad e informaron a los tripulantes el motivo de la intervención.

Al realizar una revisión encontraron en el tablero de la camioneta un envoltorio en papel periódico y en su interior tres fajos de 100 billetes cada uno, un fajo de 40 y otro más de 60, todos con denominación de 500 pesos, sumando un total de 200 mil pesos.

A los individuos se les cuestionó sobre la procedencia del dinero y al no poder justificarlo fueron trasladados a las instalaciones de la coordinación de Seguridad estatal.

Simultáneamente arribó al lugar la parte afectada, quien identificó a las personas intervenidas como probables responsables del robo, por lo que se realizó la detención de los sujetos, quienes quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para los trámites legales necesarios.

