En diciembre fue sentenciado homicida de joven taquero

A un año del asesinato, el responsable del hecho cumple pena de 15 años de prisión

Pachuca

A mediados de diciembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) sentenció con 15 años de prisión al homicida de Alejandro Gerardo Vázquez, el joven taquero que fue asesinado en febrero del año pasado en Villas de Pachuca.

10 meses después del asesinato, en diciembre de 2016, el tribunal de enjuiciamiento del circuito judicial de Pachuca sentenció a Cirilo León Cerón con la pena media de lo que pedían los familiares de la víctima.

A un año del asesinato, el homicida del joven de 18 años cumple 15 años de prisión, además fue acreedor a una multa por 10 mil 332 pesos y una reparación del daño por 365 mil 200 pesos.

Los hechos

La mañana del jueves 4 de febrero de 2016, Alejandro Gerardo Vázquez de 18 años fue asesinado de siete puñaladas en la calle Ferrocarril Hidalgo, en Villas de Pachuca.

El joven, que laboraba en un puesto de tacos en dicha colonia, acudió en la madrugada con su jefe Cirilo León Cerón para cobrarle dinero que le debía; sin embargo, tras una discusión, el empleador lo acuchilló en siete ocasiones provocándole la muerte.

En la resolución, los jueces consideraron que la víctima no tenía descendientes, que no estaba legitimado para cobrar a su empleador en un horario no laboral y por eso otorgaron la media de la sentencia requerida.

Comentarios