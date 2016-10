En diciembre, podrían renovar dirigencia panista en Hidalgo

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ

Pachuca

La renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) ya tiene fecha tentativa, podría ser el 18 de diciembre.

De acuerdo con el vocero panista Cornelio García Villanueva, dicha fecha de elección debe ser ratificada por la comisión permanente del comité directivo nacional, después será emitida la convocatoria.

Tras ser autorizada la comisión organizadora de elecciones por parte del comité directivo nacional, iniciaron los preparativos para la renovación, explicó.

En ese sentido dijo que existe cronograma definido, aunque el comienzo del proceso de elección puede durar hasta dos meses desde el registro de los candidatos, la realización de campañas, hasta concluir con la jornada el 18 de diciembre.

No obstante, el vocero panista reconoció que existe la posibilidad de no realizar la renovación en este periodo y si ocurre continuaría Asael Hernández Cerón al frente del PAN hidalguense hasta 2018.

“Si no sucede en este segundo semestre, esta dirigencia continuará al frente de manera normal hasta que haya un año electoral local y elegir en segundo semestre, esto sería hasta 2018”, indicó.

En cuanto a la renovación del consejo político estatal del partido, García Villanueva comentó que será previa a la elección de dirigencia, es decir el 4 de diciembre, aunado a las propuestas al consejo nacional.

Razón

La normativa

del PAN estipula que debe existir renovación de la dirigencia estatal en el segundo semestre del año electoral local

