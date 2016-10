Pachuca

En el marco de actividades del 35 Congreso Nacional de Educación Química, celebrado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el doctor Vicente Talanquer Artiagas, de la Universidad de Tucson, en Arizona, presentó la conferencia “¿Qué formas de pensar debemos desarrollar en nuestras clases de química?”

En ese espacio compartió algunos de los resultados de su proyecto de reforma a la impartición de conocimientos químicos en las aulas de EU, el cual fue empleado en los libros de texto y planes de estudio que llevarán los estudiantes, y es una restructuración a la labor e impartición docente de educación química en las aulas de ese país.

El trabajo de Talanquer se centra en la preparación de la formación de profesores de ciencias para el nivel básico, medio y medio-superior en escuelas de Estados Unidos, por lo que junto con dos de sus colegas, el doctor Jonh Pollard y el maestro Yanagihashi, diseñó desde 2008 ese modelo de enseñanza en química.

Aunque por el momento refirió que se encuentra en etapas de prueba y solo se ha implantado a nivel superior en dos universidades de ese país, incluida la Universidad de Tucson.

En entrevista para Libre por convicción, Independiente de Hidalgo, Talanquer comentó sobre la situación actual de la enseñanza de química en nuestro país, y expresó que esto no es un problema aislado, sino que se presenta en diferentes partes del mundo, inclusive, afirmó, en las naciones más avanzadas.

Respecto a si era o no buena idea implantar ese modelo en las aulas de México, respondió que no sería factible ni aquí ni en ningún otro lugar, pues de acuerdo a su percepción, cada modelo está planeado y diseñado conforme al entorno que se vive en cada nación.

Agregó que un buen paso para erradicar ese problema es comenzar a olvidar los viejos dogmas de enseñanza bancaria aislada, para dar paso a un enfoque de trabajo de reflexión y discusión.

