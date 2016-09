Pachuca

El motivo de estas fiestas fue dar a conocer que Hidalgo es cuna del Grito de Independencia, con una réplica de la campana de El Chapitel, de Huichapan, municipio de origen de este festejo, informó el gobernador Omar Fayad Meneses.

Después del desfile cívico-militar realizado ayer, el mandatario estatal dio a conocer que los festejos patrios culminaron con saldo blanco, ya que no registraron incidentes en la entidad, “pobrecitos pero tranquilitos”.

Comentó que es importante que las y los hidalguenses sepan que el primer lugar donde hicieron el Grito para festejar la Independencia fue en Hidalgo, “por eso se hizo esta campaña de información para difundirlo. Se hizo la campana que había que ponerla en el centro de la plaza, por eso hicieron un pódium para poderla tocar, misma que pesa toneladas, tan solo la bola para sonarla pesa 100 kilos”.

Fayad Meneses mencionó que la campana, junto con un video que presentaron, fue para que las personas conozcan Tlahuelompa, lugar donde se hacen las campanas, pueblo ubicado en la Sierra hidalguense, cerca de Zacualtipán.

“Fue un momento para mí, mágico, lo he vivido 20 tantos en el palacio, pero es la primera vez que lo doy como gobernador del estado, para mí el contacto con la gente y lo que sucedía en la plaza era un momento mágico e indescriptible”, expresó al describir la noche del Grito.

Respecto a que rompió el tradicional protocolo, el mandatario estatal mencionó que no fue un evento de culto a la personalidad del gobernador, “yo solo tenía que dar el Grito, todo lo demás es una ceremonia cívica-militar e inmediatamente que terminamos, me bajé, bajé a mi familia y dejamos subir a la gente a ese templete.

“Bajé para ver el concierto y recorrí durante hora y media la plaza, saludando a toda la gente, a los que con cariño nos manifiestan su apoyo”, relató.

Hicimos muchas cosas que eran un riesgo y novedosas; la primera lanzar al estrellato, frente a 30 mil personas, a niños de 12 años, bajarse en medio de la plaza a dar el Grito y tener un cartel artístico tanto estatal, nacional e internacional” Omar Fayad

Gobernador de Hidalgo

