Dinero digital: el futuro de la economía

Convocan a conferencia sobre criptomonedas

Laura Elizabeth Trejo

Pachuca

El dinero digital es el futuro de la economía, señaló en entrevista en Karla Valderrabano Pérez, representante en la entidad de la empresa CoinSpace, en la que presentó la conferencia “El futuro de la Economía Comienza Hoy”.

Valderrabano Pérez señaló que desde 2009 opera en todo el mundo un medio digital de intercambio denominado criptomoneda o criptodivisa, cuya operación en el mundo actual, será expuesto en una potencia que la dicha empresa ofrecerá en la capital el domingo próximo.

A la fecha, explicó, existen ya 600 monedas de este tipo en el mundo; la primera de ellas, comentó, fue el Bitcoin (en 2009), la cual surgió con un valor de una milésima de dólar y en dos años llegó a valer más de mil doscientos dólares.

“La criptomoneda, es un moneda descentralizada que no depende del gobierno, no depende de ningún banco, es una moneda que mantiene du valor en todo el mundo”, dijo.

Actualmente, abundó, son varias las plataformas en el mundo que ya aceptan criptomonedas, principalmente en Estados Unidos, es el caso de Toyota, Taxis Uber, Home Depot.

De esta forma, dijo, el uso de esta divisa cobra cada día mayor auge en el mundo y su posicionamiento como forma de pago es inminente debido a que se estima que para 2030, es decir, en tan sólo 5 años, entre 30 y 50 por ciento de las transacciones económicas serán realizadas con criptomonedas.

“Esto porque serán muchos los negocios que tendrán terminales que se llaman datafonos que aceptan esta moneda, incluso en Estados Unidos el bitcoin se considera un commoditie oficial”, comentó.

La misma historia da cuenta de ellos, pues en el pasado recordó, la economía se movió mediante el trueque, luego, la moneda de cambio fueron los comodities como el trigo y la sal, para evolucionar al oro, el papel moneda, las tarjetas bancarias, cheques y ahora la criptomoneda.

Este cambio de moneda se debe a la evolución de la tecnología disruptiva, lo que hace que el dinero de papel tienda a desaparecer en un futuro. Ejemplos cercanos son los casos de empresas como Neftlix que desbancó a Blockbuster o bien la fotografía digital que acabó con emporios como Kodak.

En este contexto señaló que el papel moneda tiende a desaparecer, “como sucedió en su momento con el cacao, luego siguió el oro, quien valida la criptomoneda, la sociedad, así como sucede con los billetes”.

“La tendencia es ir usando es usar con frecuencia el dinero electrónico y este dinero electrónico puede ser adquirido a cambio de una inversión”, dijo.

Actualmente, dijo, ya existen casas de cambio en donde es posible cambiar criptomonedas por dinero llamado fiduciario, que es el que actualmente es usado en el mundo. Además, dijo, en el país ya existen cuatro cajeros automáticos en donde es posible hacer transacciones con criptomonedas, localizados en Queretario, Distrito Federal y Tijuana.

La representante de Coin Space convocó a los interesados en saber más de las criptomonedas y la manera en asistir a la conferencia “El futuro de la Economía Comienza Hoy” que tendrá lugar a las 10:00 am en el teatro gota de plata.

Concluyó que Coin Space es una empresa suiza-alemanda que tiene licencia para minar criptomonedas.

Dato: Las llamadas criptomonedas surgieron en 2009 y hoy se han convertido en una divisa que cobra cada día mayor auge en el mundo

PIE DE FOTO: La conferencia “El fututo de la Economía Empieza Hoy” se llevará a cabo el domingo 9 de octubre en el teatro Gota de Plata.

