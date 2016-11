En punto de las 19 horas, los 80 músicos de la orquesta iniciaron la gala con la Marcha eslava de Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Mineral de la Reforma

Estridente y lleno de energía, así fue el Concierto de Gala que la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) ofreció ayer de la mano del ucraniano Mark Kadin.

En punto de las 19 horas, los 80 músicos de la OSUAEH iniciaron la gala con la Marcha eslava de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, una composición orquestal escrita para un concierto de beneficencia en honor a los voluntarios rusos heridos.

Fue conocida como Marcha serbo-rusa en primera instancia y la pieza se distingue porque en la primera sección se describe la opresión de los serbios por los turcos. Utiliza dos canciones serbias populares. La primera “Sol brillante, ya no brillas igual” se interpreta desde el principio, con la dirección de Tchaikovsky, “a la velocidad de una marcha fúnebre”.

Después, llegó la Danza de Galanta del compositor húngaro Zoltán Kodály, un reflejo del folclor de Hungría, compuesto para celebrar el 80 aniversario de la Sociedad Filarmónica de Budapest.

Kodály se dedicó a estudiar la música en su natal Galanta, una unidad administrativa de Eslovaquia Occidental; las Danzas se componen de cinco secciones, con una duración de 16 minutos aproximadamente.

Luego del intermedio, Mark Kadin volvió para interpretar la Sinfonía No 2 de Tchaikovsky que hace uso de los tres temas del folclor de Ucrania, conocido como “Pequeña Rusia”; con el mismo modelo de ampliar, revisar, cortar o destruir sus obras, el compositor ruso escribió esa obra con cuatro movimientos.

Los aplausos no se hicieron esperar en la sala, la OSUAEH agradeció al músico ucraniano, uno de los directores de orquesta más importantes de ese país, con un reconocimiento especial y la ovación del aula magna Alfonso Cravioto Mejorada.

Los músicos de la Autónoma de Hidalgo regresarán en el penúltimo concierto de la segunda temporada Noches de Orquesta, Volaremos sin Movernos, despidiendo el ciclo “Los grandes conciertos” con temas de Sibelius, Beethoven y Mendelssohn.

Además ya están a la venta en el sistema Ticketpoint los boletos para el gran cierre de temporada Nochebuena Sinfónica con lo mejor del ballet El Cascanueces, mismo que se llevará a cabo en el auditorio Gota de Plata el jueves 8 de diciembre.

