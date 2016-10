Es capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en tres segundos

AGENCIA

Ciudad de México

Un diseñador industrial mexicano desarrolló un prototipo de automóvil eléctrico de alto rendimiento a un bajo costo comparado con los existentes en el mercado, el cual es capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en tres segundos.

El desarrollador Iván Ron Magaña indicó que el modelo además de ser eléctrico reúne en su carrocería materiales ligeros que lo convertirían en un auto ideal para su uso en la ciudad.

“Trabajo en un auto de altas prestaciones, eléctrico, económico y accesible, para tener un auto citadino, esto será fácil porque uno le mete más tecnología al performance; si le bajas rendimiento en velocidad y le subes rendimiento en consumo, tienes el perfecto auto citadino”, aseguró el egresado de la Universidad de Guadalajara.

En una entrevista con la agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Ron Magaña explicó que la característica más importante del prototipo es el tiempo de su aceleración.



“La aceleración del auto no tiene igual porque no es tanto la velocidad tope, sino cuánto tarda en llegar a 150 kilómetros por hora”, destacó el becario de la maestría de diseño de transporte por la Scuola Politecnica di Design Milán, en Italia.

“Ya que va de cero a 100 kilómetros por hora en tres segundos con 350 caballos de fuerza (hp) y 800 kilogramos de peso. La fuerza que sientes al acelerar es similar a cuando despegas en un avión”, sostuvo el joven emprendedor.

El desarrollador transformó varios aspectos internos de diversos motores durante el diseño del prototipo, el cual todavía utiliza gasolina, sin embargo, desde hace dos años trabaja para mejorar el prototipo eléctrico.

“Modificamos los internos de varios motores, el primer prototipo que diseñamos montaba un K24 convertido a carburador, quité los inyectores y lo convertimos en carburado porque era más barato”, puntualizó.



“Después puse un carburador de cuatro gargantas y una bobina gigantesca. Seguimos con los motores 1.8 turbo de Volkswagen (VW) en posición longitudinal y modificaciones a la transmisión, pero éstas no aguantaban la potencia”, apuntó.

El prototipo actual tiene un motor BR de seis cilindros y 2.9 litros con turbo híbrido, también luce adecuaciones a la entrada del aire, así como al enfriador, además, la carrocería está hecha de fibra de carbono y tiene una estructura tubular sin costura y con paneles de aluminio.

“El chasís es envolvente, tiene placas de seguridad y en el remoto caso que estalle, el clutch no golpea; si la flecha cardán se sale de su lugar, tiene un aro que la detiene”, dijo Ron Magaña.

“Tiene un cinturón de cinco puntos, y para el impacto está diseñado bajo una tecnología de los años 70, ya lo he probado en modelos de computadora, lo he deformado y registra tolerancias aceptables”, afirmó.



A través de este automóvil eléctrico, el joven busca ofrecer un producto al alcance de todos los mexicanos, ya que un modelo similar al suyo cuesta cerca de un millón 200 mil pesos.

El desarrollador efectuó diversas investigaciones de dinámica del chasís, suspensión e ingeniería automotriz, las cuales le permitirán hacer modificaciones para tener vehículos más eficientes con el objetivo de conseguir la manufactura del modelo Ron RXX.

Ron Magaña cuenta con su propia marca, Ron Automóviles de México y Diseño, registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al igual que su modelo Ron RXX, auto insignia de su empresa.

