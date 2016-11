Duarte huyó en helicóptero que pidió en Coatzacoalcos: Flavino

Ciudad de México

El gobernador sustituto de Veracruz Flavino Ríos Alvarado negó, en entrevista con Adela Micha, que él ayudó en la fuga de Javier Duarte. Aseguró que el mandatario con licencia fue el que pidió directamente el helicóptero al aeropuerto.

“Él (Javier Duarte) habló al aeropuerto, pidió un helicóptero, se lo proporcionaron y se trasladó a Coatzacoalcos”, respondió el jefe del Ejecutivo en Veracruz sobre la huida de Duarte de Ochoa.

El actual mandatario, en entrevista en programa radiofónico, sostuvo que él no estaba enterado y desconoce qué pasó con Duarte después de llegar a Coatzacoalcos.

Afirmó al momento de tomar el cargo de gobernador interino que pidió al personal dar las atenciones necesarias al gobernador con licencia, “pero yo no sabía que existía o no orden de aprehensión, tampoco tenía que saberlo”, aseveró.

En entrevista también abordaron el tema de la crisis financiera que enfrenta Veracruz, en donde Ríos Alvarado, aunque era parte del gabinete de Duarte, aseguró que desconocía la situación crítica en el erario, además confesó que se arrepiente de haber aceptado el cargo.

“Si hubiera sabido qué está sucediendo, si hubiera sabido no acepto ser el gobernador. No estaba enterado realmente de la crisis financiera que tenemos ahora”, apuntó.

