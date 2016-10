Duarte huyó de Veracruz: Yunes

Ciudad de México

El gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes aseguró que tiene información de que Javier Duarte de Ochoa huyó de ese lugar en un helicóptero el fin de semana, y que habría escapado con ayuda de Flavino Ríos.

La versión de Yunes fue ampliamente difundida la tarde de ayer por la prensa local.

El medio XEU consignó que el helicóptero en el cual se efectuó la huida lo habría proporcionado el gobernador sustituto de Veracruz. Por ello, Duarte de Ochoa no acudió ayer al noticiero “Despierta” de Carlos Loret para tener un debate con Yunes.

“Él sigue teniendo todo. Sabemos que salió de Xalapa el sábado, pero no sabemos a dónde fue. Si la PGR llama a los pilotos, los pilotos tendrán que confesar hacia dónde lo llevaron”, subrayó Yunes Linares a XEU.

El 12 de octubre, Duarte de Ochoa negó tener propiedades o cuentas en el extranjero. Solo admitió dos propiedades en México. También aceptó la invitación de Loret de Mola para debatir ayer con Yunes sobre los presuntos actos de corrupción de los que se le acusan.

Duarte accedió al encuentro en vivo, pero ayer no se concretó el debate. Desde el 13 de octubre no está activo en sus redes sociales. El último tuit que escribió fue para felicitar a Flavino Ríos por su designación como gobernador sustituto en Veracruz.

Sobre el video que ayer difundió Loret de Mola en su programa, Yunes Linares dijo a Al Calor Político que esa es la prueba de que sus señalamientos contra Javier Duarte son verídicos.

Loret presentó dos videos en donde el empresario Moisés Mansur Cysneros admitió haber entregado una tarjeta de crédito a la esposa del exmandatario veracruzano para comprar sin registrar movimientos en sus cuentas. Además, reveló la compra y reventa por 10 dólares de una propiedad en Arizona que Duarte adquirió.

De acuerdo con el periodista, los videos llegaron a la redacción de Noticieros Televisa junto con documentos de transacciones de Javier Duarte de Ochoa.

En la grabación, Mansur Cysneiros negó ser prestanombres y dijo que un empresario llamado Jaime Porres era “socio” del gobernador con licencia, y era más cercano a él.

También mencionó que Antonio Chara Mansur Beltrán, exsecretario de Finanzas de Veracruz, está vinculado o detrás de una casa de Duarte en Woodlands, Texas.

Mansur manifestó que varios familiares de los Duarte tienen propiedades en esa zona.

El noticiero “Despierta” también mostró documentos que presuntamente muestran cómo Javier Duarte adquirió una propiedad en Maricopa, Arizona, Estados Unidos.

Esa propiedad, de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, después pasó a manos de su esposa Karime Macías y luego fue vendida a su tío Jorge Ramírez por tan solo 10 dólares.

