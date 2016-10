Pachuca

Yolanda Tellería Beltrán, presidenta municipal de Pachuca, reveló que encontró permisos de construcción incompletos otorgados por la anterior administración que encabezó Eleazar García Sánchez, licencias que podrían ser rescindidas.

“Estamos en ese proceso, estamos revisando, en algunos nos falta papelería que estaremos solicitando”, dijo la alcaldesa y agregó que interpuso observaciones en obra pública por falta de documentación.

La presidencia municipal de Pachuca espera que acuda personal de la administración anterior para que aclare dónde quedó la información.

“En obra pública tenemos algunas observaciones y estamos recibiendo licencias de construcción que revisamos para saber qué se requiere de información, con tal de que el fraccionador o constructor resarza ese daño y ver si continúa o se rescinda la licencia.”

Libera Eleazar licencias;

hay sobreoferta

En entrevista, Tellería Beltrán confirmó que en los últimos meses se liberaron licencias de construcción de fraccionamientos, por lo que consideró que ya no deben expedirse en la parte habitacional, ya que hay sobreoferta.

En este rubro “tenemos que darle el servicio y el municipio no tiene la posibilidad de cubrir esas necesidades”, explicó y agregó que debe regularizarse esa situación a través del plan de desarrollo urbano.

“Tenemos bastantes colonias que no tienen agua, drenaje, luz y pavimentación que son servicios prioritarios.”

Además, Tellería Beltrán apuntó que la auditoría interna a la administración municipal arrojó observaciones, por lo que la alcaldía llamó a los anteriores funcionarios para que complementen información.

“Los servicios están cotizados en altas cantidades fuera de lo normal”, declaró la munícipe.

Comentarios