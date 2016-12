Emite Profepa 19 recomendaciones a gobiernos estatales

Pachuca

En lo que va de la administración, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió 19 recomendaciones generales e individuales a los estados de la República y el gobierno de la Ciudad de México.

La dependencia informó que dichas recomendaciones son públicas, autónomas y no vinculatorias. Es un instrumento fundamental para fortalecer la protección de los recursos forestales, vida silvestre, zonas federales marítimo terrestres (Zofemat) y áreas naturales protegidas (ANP).

Explicó que en las recomendaciones sobre trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre que se encuentran en los zoológicos del territorio mexicano durante su confinamiento, manejo, exhibición y traslado, emitida en agosto de 2016.

Dicho instrumento busca que los gobiernos estatales procuren que los ejemplares de fauna sean manejados de manera adecuada con las medidas necesarias para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudieran ocasionar a los animales silvestres durante su traslado, exhibición, cuarentena y entrenamiento.

La Profepa precisó que esa recomendación fue aceptada por 12 gobiernos locales, Coahuila y Guanajuato la han aceptado parcialmente, y el estado de Sinaloa.

Con respecto a lo anterior, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no han dado respuesta.

Mientras que la recomendación para promover acciones de prevención y cumplimiento de la legislación ambiental en ANP fue dirigida a las entidades federativas y la Ciudad de México, donde 16 gobiernos la aceptaron, Guanajuato la aceptó parcialmente, Sinaloa no la acepta, Chiapas no ha expresado una respuesta concreta y 13 estados no han dado respuesta.

