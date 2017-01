Pachuca

Master Hand Industries es un proyecto emprendido por un grupo de jóvenes hidalguenses quienes encontraron en la Incubadora de Empresas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) una plataforma para alcanzar sus sueños y lanzar al mercado una propuesta de prótesis de miembro superior impresas con tecnología 3D.

Conformada por Miguel Mejía Muñoz, Missael Espinoza Días y Oziel López Tapia, la empresa inició como un proyecto universitario, pero con la guía y asesoramiento de los expertos del Centro Incubador de Empresas (CIE) de la máxima casa de estudios del estado así como los conocimientos en ingeniería mecánica de los jóvenes se ha convertido en una alternativa competitiva en el campo de las prótesis brindando una opción de bajo costo a las personas que sufrieron la perdida de algún dedo o mano.

Al comenzar en enero del año pasado, recibieron durante seis meses diferentes capacitaciones que apoyaron a los tres emprendedores para hacer crecer su idea y consolidar su plan de negocios, todo ello bajo la tutela de Maricela Hidalgo Montaño, encargada de la Incubadora de Alta Tecnología del CIE.

Misael Espinoza, encargado de relaciones públicas de la empresa, explicó que una de las necesidades que cubren los productos de Master Hand Industries es adaptarse a las dimensiones requeridas por los pacientes, ya que en la producción masiva se dejan de lado la comodidad de quien las utiliza haciendo las piezas con medidas estándar.

El vocero de la empresa agregó que ya cuentan con el interés de algunos organismos para financiar el proyecto y destacó que el asesoramiento de expertos es importante ya que se conocen varios tipos de financiamiento y apoyos federales, así como abordar temas que son indispensables para el crecimiento de la idea pero que muchas veces no se consideran importantes.

Agradeció el apoyo de la Incubadora de Empresas de la Autónoma de Hidalgo ya que les abrieron las puertas para desarrollar su proyecto, “independientemente de que nosotros tuviéramos la idea de cómo hacerlo, no teníamos tanto conocimiento por ejemplo del área administrativa, ni una idea real de cómo construir un plan de negocios como el que logramos hacer aquí”, resaltó.

El proyecto ya fue probado por Israel, un niño de ocho años que en los meses pasados recibió una prótesis mecánica de la mano izquierda. Arely, su madre, declaró que anteriormente hubo acercamientos con otros comercios pero que no habían podido costear ninguna. “Nunca creímos que pudiéramos comprar una prótesis, los precios son muy elevados y no estaban a nuestro alcancé”.