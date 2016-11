Omitlán

Rafael Martínez, candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano (MC) en Omitlán, emprenderá una cruzada por la educación en el municipio, para ello gestionará la instalación de un bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Durante una reunión que sostuvieron en la cabecera con jefas de familia, comerciantes y profesionistas, los vecinos aceptaron la propuesta de la comitiva naranja previo a la jornada electoral del 4 de diciembre.

El candidato mencionó que ante la preocupación que emerge en la sociedad sobre las pocas oportunidades de preparación media superior de jóvenes, gestionará ante el Patronato de la UAEH una preparatoria pública incorporada que beneficie a la región.

Además de una casa de cultura y la colaboración de las familias con el Rancho Universitario para poder comercializar recursos regionales.

La preparatoria brindará más alternativas de educación media superior que no son suficientes en el municipio, de esa forma los jóvenes no tendrían que salir de su lugar de origen, favorecerá la economía familiar y se convertirá en una fuente de empleo.

“Están muy entusiasmados al saber que soy un candidato ciudadano, que no tengo antecedentes de ser político, que no tengo una carrera política real, que soy de aquí, saben dónde vivo y no abandonaré a mi pueblo.

Tenemos un rezago económico tremendo, a nuestro pueblo le falta vida, no hemos crecido y la mala atención que tienen las autoridades municipales para con la mayoría de la población hace que la gente ya no confíe en los procesos electorales.

Finamente, el candidato naranja hizo un llamado a los presentes para sumarse a Movimiento Ciudadano y solicitó que acerquen a ese proyecto sus opiniones y propuestas para trabajar en conjunto.

