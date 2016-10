Enfrenta violencia 70 por ciento de mujeres: Rubio

Mixquiahuala

El 70 por ciento de las mujeres de Mixquiahuala enfrenta algún tipo de violencia, así lo refirió en entrevista Beatriz Rubio Ordaz, titular de la Instancia Municipal de la Mujer.

Dijo que muchas mujeres se encuentran en esa situación y con hijos, donde el varón no cumple con la manutención. Aunque reconoció que aún no hay cifras exactas, por el proceso de entrega-recepción, mencionó que un gran porcentaje de ellas, desde temprana edad, son vulnerables a algún tipo de violencia.

Reconoció que la violencia psicológica es la que más afecta a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, “cuando en el noviazgo ya son violentadas, muchas veces las madres son las que se dan cuenta de esta situación”.

Asumió que para atender ese problema deben llevarse pláticas a las escuelas, “además de que también hay un alto porcentaje de embarazos durante la secundaria”.

En otro sentido, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer reconoció que el área que encabeza es de las pocas que se recibieron en buen estado, con un archivo en orden y las actividades debidamente documentadas.

Rubio Ordaz expuso que uno de los principales objetivos del área a su cargo es darla a conocer, ya que notó que muchas personas no saben de las actividades que la Instancia Municipal de la Mujer realiza.

La idea es que, de la mano de los delegados, se conozcan los problemas que enfrentan las mujeres para atenderlos desde la raíz. “Poner en marcha talleres de distintos temas, de acuerdo a las necesidades”.

Hasta la fecha son más de 50 los servicios que la instancia ha proporcionado en lo que va de la administración de Humberto Pacheco, puntualizó Rubio Ordaz.

El área se ubica a un costado de la biblioteca municipal y en apoyo con el Instituto de las Mujeres ofrece los servicios de trabajo social, asesorías legales y psicológicas.

Condiciones

En otro sentido,

la directora de la Instancia Municipal de la Mujer reconoció que el área que encabeza

es de las pocas que se recibieron en buen estado, con un archivo en orden y las actividades debidamente documentadas

Comentarios