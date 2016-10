La Base de Operaciones Mixtas (BOM), para tareas de seguridad pública, sí será puesta en operación en el edificio construido en Huapalcalco, confirmó en entrevista el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) Mauricio Delmar Saavedra.

Contrario a lo que indicó en febrero el entonces gobernador Francisco Olvera Ruiz durante una visita a la región, Delmar Saavedra enfatizó que las instalaciones fueron diseñadas para funciones de seguridad pública, y en ese sentido serán utilizadas.

Olvera Ruiz refirió, en una de las últimas visitas que realizó a la región, que el edificio de la BOM sería utilizado para otras funciones, las que no definió porque estaban estudiándose diversas posibilidades.

El ahora exmandatario estatal consideró que al existir un cuartel regional del Ejército, así como la coordinación de fuerzas policiacas, ya no tendría razón seguir con los planes originales para el uso del edificio ubicado en Huapalcalco.

Asimismo, Olvera Ruiz mencionó que sería necesario reconsiderar un nuevo uso para ese inmueble, lo que se concretaría antes de finalizar su administración.

Sin embargo, Delmar Saavedra recalcó que el plan por parte del gobierno del estado es utilizar el espacio para labores de combate y prevención del delito, así como centro de encuentro de corporaciones de seguridad pública y capacitación de elementos.

Reconoció que aún están pendientes algunos temas para el funcionamiento total de las instalaciones, como la construcción de un adecuado acceso vial y la introducción de servicios básicos, como agua y drenaje.

En visita al edificio, personal de custodia declaró que desde hace meses no hay trabajadores que avancen en la revisión y ejecución de obras, no obstante puntualizó que sí existen servicios como agua, drenaje y luz eléctrica.

La construcción de la BOM inició en junio de 2010, el entonces gobernador Miguel Osorio Chong aseguró que estaría en operación en no más de seis meses.

La inversión anunciada en aquel momento fue de 15 millones de pesos, además de 6 millones de pesos para equipamiento, incluyendo dormitorios, áreas comunes, administrativas y estacionamiento, así como un centro de monitoreo regional.

Durante la actual administración estatal se aseguró que las operaciones de la BOM comenzarán, asimismo se informó que existe la posibilidad de una base semejante en Pachuca, sin concretar ninguno de los dos proyectos.

