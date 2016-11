Entre forcejeos detienen a Guillermo Padrés, fue ingresado al Reclusorio Oriente

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías fue detenido esta tarde por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) e ingresado al Reclusorio Oriente, tras haber rendido su declaración ante el Juzgado Décimo Segundo por los cargos de defraudación fiscal, uso indebido de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita.

Escoltado por elementos de la Marina, el ex gobernador de Sonora acudió al Juzgado esta mañana para comparecer por los delitos que se le imputan. Elementos de la PGR arribaron al lugar con el mandato de captura en su contra y, entre forcejeos, lo presentaron ante la Unidad de Medidas Cautelares del Reclusorio Oriente para iniciar el proceso en su contra.

Padrés Elías arribó al Juzgado alrededor de las 9:00 horas, luego de asistir al programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, en el que informó que “en un acto de congruencia y responsabilidad, voy a presentarme ante un juez para enfrentar los cargos falsos que se me han estado imputando”.

Acompañado de su abogado, Antonio Lozano Gracia, Padrés Elías acusó ser víctima de persecución política y reprochó que la PGR no le haya revelado el fundamento de las acusaciones en su contra desde 2014.

“No se me dio acceso al expediente, no se me daba la oportunidad de saber de qué se me acusaba”, señaló.

“Tuvimos que recurrir a un juez para obligar a la PGR para que me informara de que se me estaba acusando […] Me presenté cinco veces, y presentamos todas las pruebas para demostrar que no son ciertas las acusaciones”.