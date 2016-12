Entrega incineradora estudios de impacto ambiental a ayuntamiento de Tizayuca

Tizayuca

Representantes de la empresa Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México (Valorsum) entregaron al presidente municipal de Tizayuca Gabriel García Rojas los estudios de impacto ambiental y los permisos expedidos por los tres niveles de gobierno, los cuales garantizan que las emisiones de gases que generan no causan daños a la salud de los habitantes.

Con ello se busca dar respuesta a la ciudadanía de Tizayuca y de los municipios circunvecinos de la entidad y del Estado de México, que se encuentran en desacuerdo con la instalación de esa empresa.

Directivos entregaron al titular del Ejecutivo municipal dos estudios de impacto ambiental realizados por expertos de la UNAM y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, además de otros cinco elaborados por instituciones académicas y de investigación de prestigio a nivel internacional como Waste to Energy y la Universidad de Madrid, entre otras.

En los estudios destaca la viabilidad del proyecto, refrendado con una consulta realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual permitió medir las emisiones de gases contaminantes que genera esa industria y que también fue afirmativa de Valorsum.

Entre la documentación entregada también existe una consulta realizada al INAH para garantizar que en el predio en donde se colocará no existen vestigios históricos, una consulta a Conagua.

En comunicado el ayuntamiento de Tizayuca afirma que más de 20 instituciones federales supervisaron que esa empresa no genera contaminantes, tan es así que dentro de las instalaciones se instalará un vivero.

El representante legal y el director general de la empresa explicaron que de acuerdo con todos los estudios efectuados se demuestra que dicha planta contamina menos que 15 camiones del servicio público y sus efectos son menos dañinos que el humo de un cigarro que se localiza en un metro cúbico.

Agregaron que la planta estará sujeta a un proceso de revisión dinámico y permanente, pues los equipos que poseen en materia de medición atmosférica continua son de alta tecnología y que con ello demuestran que la industria está comprometida con el medio ambiente y preocupada por la disposición final de residuos sólidos.

Por su parte, el alcalde de Tizayuca dijo que esa documentación estará a disposición de la ciudadanía que desea saber más sobre esta planta de residuos sólidos urbanos, para que pueda despejar sus dudas y conocer más acerca del procedimiento que la misma ha realizado para demostrar su factibilidad y el compromiso que tienen con el medio ambiente y la sociedad tizayuquenses.

Gabriel García Rojas dijo que con esa acción queda demostrado que el ayuntamiento cumple con los acuerdos que realizó con la sociedad, sobre todo en lo que se refiere a la notificación a la empresa de la suspensión de la obra civil.

Los directivos de Valorsum entregarán hoy el mismo documento al gobernador Omar Fayad para que tenga conocimiento pleno de la viabilidad de su empresa, pero solicitaron a la sociedad que no se deje llevar por falsos rumores o intereses políticos de grupos.

Dato Esa documentación estará a disposición de la ciudadanía que desea saber más sobre esta planta de residuos sólidos urbanos, para que pueda despejar sus dudas y conocer más acerca de los procedimientos

Comentarios