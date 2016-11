Pachuca

El estado enviará a las cárceles federales a un buen número de delincuentes procesados con el fin de disminuir la sobrepoblación en los penales de Hidalgo, informó el mandatario estatal Omar Fayad Meneses.

Ante la reciente fuga de tres internos del penal de Pachuca, el gobernador de la entidad dio a conocer que la investigación sigue en curso, “estamos muy preocupados con este tema porque nosotros habíamos mandado a uno de esos reos a un penal federal y un juez lo regresó”.

Por ello, dijo, es necesario hacer una revisión profunda sobre ese asunto, “porque si en Hidalgo se está haciendo un esfuerzo para que los reos de alta peligrosidad se vayan a los penales de mayor seguridad, a veces por alguna causa los regresan.

, expresó.

Indicó que continúan las investigaciones de la evasión, sin embargo, ya le costó el cargo a quien fungía como director; porque los encargados de los penales tienen la obligación de dar a conocer cuáles son las vulnerabilidades para empezar a trabajar en ellas.

He pedido que se haga una investigación exhaustiva, cambio de personal directivo, que se investigue a fondo si hubo participación de alguien en la fuga, y si no lo hubo para establecer las medidas necesarias para que ese tipo de cosas no sucedan