La “basura blanca” –el nido inmenso de los votantes white-anglo-saxon-protestants– que muchas veces ha inclinado la pérfida balanza en las elecciones estadunidenses, se resiste a aflojar. Después de todos los improperios, dislates y errores graves que ha cometido Donald Trump, se enquista entre las preferencias de todos los partidos del espectro.

Una serie de destacados republicanos que ven el barco naufragar, han optado por deslindarse del discurso de Trump. Incluso, en su partido ven con preocupación que a nivel regional puedan perder los escaños que, como representantes y senadores, usufructúan en el Capitolio tras más de 30 años de mayoría absoluta.

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, se negó en redondo a seguir apoyando la campaña de Trump para concentrarse en las elecciones legislativas, lo que es una señal evidente de que el Partido Republicano teme perder su influencia entre el electorado de la “basura blanca”.

Desde siempre, censuraron y prohibieron “lecturas profanas”

Pero los wasp tienen orígenes demasiado profundos en la conformación de esa “nación de borregos”, Wright Mills dixit. Para empezar, su discurso de intolerancia e ignorancia, su desprecio a los migrantes, su avorazado belicismo de guerras preventivas y la solución de la violencia como ultima ratio de la política están demasiado sustentadas en las creencias de los fanáticos estadunidenses de toda estofa, republicanos y demócratas.

El quiebre que originó en la Iglesia católica la reforma protestante, con los escritos de Martín Lutero sobre la Biblia y la teología de Zwinglio, a los que se agregaron los no menos importantes de Juan Calvino en los Comentarios a la carta a los romanos y Las ordenanzas eclesiásticas de la iglesia de Ginebra… impusieron el rigor y el fundamentalismo, censuraron y prohibieron las “lecturas profanas”, vigilaron la conducta y el estudio de los jóvenes, a los que se negaba la diversión, el baile, las fiestas y los cantos que no fueran religiosos y no se toleraba la mínima impugnación a la solidez dogmática y a la disciplina sin sentido.

Matanza de hugonotes inspiró la de Chicago, en San Valentín

El moralismo craso de las doctrinas luterana y calvinista fue el resultado de movimientos religiosos que hicieron frente a la decadencia católica de finales de la Edad Media y se propusieron refundar la enseñanza eclesiástica sobre las bases de las Escrituras, con sus peculiares tintes.

Sin embargo, causaron sangrientas guerras religiosas, cuya violencia ejemplificó la Noche de Bartolomé de 1572 y su escandalosa matanza de hugonotes y católicos. Sería la fuente de inspiración para masacres como la de Chicago, en San Valentín, y las noches de cuchillos largos hitlerianas. De sangre le viene al galgo, nunca mejor dicho.

Emigraron a EU y, tras matanzas, crearon el “paraíso terrenal”

Así fue que la expansión marítima y militar de Gran Bretaña y de los países bajos llevó a los hugonotes, reconocidos finalmente por el Vaticano gracias al Edicto de Nantes, y los trasladaron a las costas orientales de Estados Unidos, cuando este país era una colonia sometida.

El éxito de los hugonotes en las nuevas tierras se basó en su doctrina amedrentadora sobre la predestinación y la fe en la santidad del trabajo. Desde luego, no por asumirlas por placer y convencimiento, sino por el “oro y la plata, criaturas de las que se puede hacer un buen uso”, según recomendaban los profetas de la explotación.

Esas creencias desveladas no eran las únicas que anidaban en las mentes febriles de los colonos. Perseguidos por la Alta Comisión Eclesiástica de Inglaterra, los puritanos de origen prusiano, soldados de la Biblia y de la predestinación… defenestradores de toda distracción o entretenimiento, elegidos por encima de la masa de los pecadores, emigraron a Estados Unidos para someter a las razas originarias, arrasar con las brujas y los demonios… y fundar el “paraíso terrenal”.

No tardaron en empatarse con sectas como el Ku Klux Klan

Los primeros bautistas eran de origen puritano-prusiano, descendientes de aquel partido que había gobernado Inglaterra al lado de Cromwell. Interpretaban la Biblia al estilo de los calvinistas frente a la liturgia, los rituales y el gobierno jerárquico de los obispos.

Llegaron disfrazados como “padres peregrinos” en el Mayflower, en 1620. No tardó en arribar la sociedad de amigos cuáqueros. George Fox, su fundador, había exhortado a un juez a “honrar a Dios y a temblar –en inglés, to quake– ante su palabra”.

Pennsylvania se convirtió en su principal centro de operaciones. Radicales, creían en la autoridad suprema de la palabra interior del Espíritu Santo, suprimiendo tajantemente cualquier otro dogma que se le opusiera. No tardaron en emparentarse con la secta del Ku Klux Klan y todas esas aberrantes zarandajas, obuses contra los de raza diferente y los humildes.

Más de la mitad, en EU, creen en el Anticristo (países petroleros)

Uno de los híbridos de esta mezcolanza es la misoginia militante, la represión hacia latinos, afroamericanos, asiáticos y europeos migrantes, proveniente de demócratas y republicanos, que forman hoy por hoy el núcleo duro del desarrollo agropecuario y comercial estadunidense. Sin que la “basura blanca” lo sepa o se dé por enterada.

Aún más, afamadas encuestadoras internacionales han difundido que cerca de 50 por ciento del pueblo estadunidense ha hecho suyos los ideales del movimiento seudoreligioso de los Born Again Christians, los famosos cristianos bautistas renacidos, que tanto daño han causado a la convivencia planetaria, en manos de republicanos y demócratas.

Su texto supremo es el Apocalipsis de San Juan.‎ Su firme creencia, que el fin de la humanidad llegará cuando el Anticristo se adueñe de Babilonia, es decir, los estados petroleros. Su profecía, que en el gran terremoto del fin del mundo solo los cristianos bautistas renacidos serán llevados de vuelta al paraíso.

Aquí, con la cola sucia, tiemblan por haber traído a Trump

Por consiguiente, los seguidores católicos, minorías y migrantes, budistas, africanos, pobres y musulmanes serán condenados al infierno.‎ Una verdadera joya de la estupidez estadunidense. El problema se da cuando esas doctrinas son abrazadas por ignorantes metecos, que aquí sobran en los sillones del poder.

‎Y aunque los mexicanos desplazados de su tierra han sido el blanco favorito de las políticas migratorias en todos los partidos, aquí todavía se engañan con el sambenito de los demócratas de Hillary, que prometen tiempos mejores. Y firman acuerdos de alto nivel para seguir dejando las políticas criminales en manos de sus genízaros, como si esa fuera la solución salvífica.

La cola sucia es mala consejera. La estúpida decisión de invitar a Trump a Los Pinos para rendirle honores de sultán, ha traído pésimas consecuencias, no solo en los índices de repulsa a toluquitas y pachuquitas, sino para el futuro previsible del país.

¡Hasta se arredran cuando algunos indeseables boletinan, a través de sus comparsas, que están jugando en el equipo del Clan Clinton! ¿Cuándo abandonarán esa mentalidad aldeana que ha sido fuente de rapiña y desolación?

El espanto del petate del muerto, se hizo para los ñoños. No tiene la culpa el indio… tampoco los güeros de rancho que dizque gobiernan.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Nada despreciable la propuesta del sonorense Manlio Fabio Beltrones en el páramo donde los dizque gobernantes y demás políticos escasamente propositivos no atinan a brindar alternativas ante la verdadera crisis por la que atraviesa el sistemita. El exdirigente nacional del PRI plantea gobiernos de coalición, con programas conjuntos no meramente alianzas electoreras tipo las fracasadas del PAN-PRD, y hasta temidas segundas vueltas electorales. Ahí está el planteamiento, los legisladores tienen la palabra, pero la respuesta debe ser inmediata porque, ante el desgaste del presidencialismo, esto está a punto de explotar. Como al escribidor, a usted seguramente le dará gusto la reaparición en este espacio de don Alfredo Álvarez Barrón y de su alter ego, el talentoso Poeta del Nopal. El primero trae a cuento las increíbles –por carentes de credibilidad– declaraciones del llamado secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso…rio Chong, quien “niega que en el caso del distinguido priista Javier Duarte, exista un pacto de impunidad…” El segundo rima: “De forma muy elocuente, / en conferencia de prensa, / hace una sutil defensa / del hombre más transparente / y niega, rotundamente, / un pacto de impunidad; / dice esta vez la verdad, / es solo punto y aparte, / si hablamos de Javier Duarte / ¡es un Pacto de Unidad!”.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez

Comentarios