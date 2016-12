Espera Sedagroh excelentes números en producción

Pachuca

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh) Carlos Muñiz Rodríguez habrá excelentes números de producción en la mayoría de cultivos.

“He recorrido prácticamente todas las regiones del estado y en todos lados me han dicho que les ha ido bien en el ciclo primavera-verano, todavía no salen los conteos oficiales y creo que habrá excelentes números en volumen de producción”

afirmó.

Al ser cuestionado sobre cuáles cultivos tendrán esa condición, el funcionario estatal indicó que en la mayoría de los rubros.

“En todos, no hay lugar donde me pare y me digan que les fue mal, raro los lugares donde dicen lo contrario”