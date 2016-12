Esperan tianguistas de Ixmiquilpan autorización para instalarse en fechas navideñas

Jorge Lagunés Cruz, dirigente de la unión de tianguistas del lunes, mencionó que continúan esperando la respuesta del ayuntamiento de Ixmiquilpan en cuanto a la instalación de los comerciantes para el 23 y 24 de este mes, tal y como lo habían solicitado en días anteriores.

Hace unos días, la unión de tianguistas hizo pública su intención de instalarse durante las fechas mencionadas, al asegurar que para el 26 de diciembre ya no tendrían ingresos como tianguistas del lunes, misma petición que fue rechazada por la alcaldía y demás comerciantes de Ixmiquilpan como la Unión de Uniones.

También en días recientes la delegación de San Antonio hizo mención sobre la negativa ante la instalación del tianguis, debido a que las calles donde se pretenden poner pertenecen al barrio, por lo que vecinos habían mostrado su descontento por dicha solicitud.

Al respecto, su dirigente en entrevista detalló que su gremio espera la respuesta de la alcaldía, pues estaba pactada una segunda reunión entre ayuntamiento, tianguistas y demás organizaciones tras negar el primer permiso a los comerciantes, luego que habían solicitado una segunda, la cual había quedado pendiente para estos días donde se esperaba que les dieran el visto bueno.

Lagunés Cruz mencionó que hasta el momento los comerciantes valoran si se instalarían pese a no tener permiso, debido a que son muchas las entradas económicas que se perderían al no colocarse el 23 y 24 de diciembre, “las entradas al tianguis son incalculables debido a que somos más de 2 mil tianguistas quienes ofrecemos nuestros productos”.

Agregó que en el caso de la delegación de San Antonio existe buena comunicación con las autoridades, pues solo son dos o tres vecinos quienes están en contra de la instalación de los comerciantes.

Dato Continúan esperando la respuesta del ayuntamiento en cuanto a la instalación de los comerciantes para el 23 y 24 de este mes, tal y como lo habían solicitado en días anteriores

Comentarios