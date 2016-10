Estrategas republicanos anticipan victoria de Hillary

Estados Unidos

Estrategas republicanos en todo el país están reconociendo que Hillary Clinton ya tiene asegurados los 270 votos del Colegio Electoral que necesita para llegar a la Casa Blanca.

Esa información se produce mientras medios de comunicación señalan a las mujeres, con la primera dama Michelle Obama a la cabeza, como el factor clave que, a través del voto, sellará la derrota de Donald Trump el 8 de noviembre.

Clinton estaría consolidando su ventaja gracias al apoyo de las mujeres, según encuestas.

Todo eso recae a la reciente publicación de comentarios denigrantes sobre las mujeres, que hizo en 2005, y de diversas acusaciones sobre acoso sexual realizadas contra Donald Trump.

De acuerdo con medios nacionales, las cosas no han sido buenas para el empresario inmobiliario. Incluso el encuestador republicano Whit Ayers aseguró que Trump “va camino de una derrota total y completa”.

En ese escenario resulta sintomática la reciente declaración del compañero de fórmula de Trump, el candidato republicano a la vicepresidencia Mike Pence, quien aseguró que “sin duda aceptarán (ambos) el resultado de las elecciones” y “la voluntad del pueblo estadunidense” si los números no les favorecen.

Pence dijo en el programa “Meet the Press” de la NBC que en el país es tradición “la transferencia pacífica del poder”.

Entre tanto, las expectativas se mantienen a la vista del próximo debate entre ambos contendientes el miércoles y que será el definitivo para la elección en Estados Unidos.

Comentarios