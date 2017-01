Las enfermedades no transmisibles (ENT) como las cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son aquellas que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y generalmente su evolución es lenta. Según la Organización Mundial de la Salud, 38 millones de individuos mueren cada año a causa de esos padecimientos.

El bajo consumo de fibra (encontrada en alimentos de origen vegetal) se ha relacionado con el aumento progresivo de enfermedades no transmisibles en la población, ya que ésta promueve efectos fisiológicos beneficiosos para la salud, como laxante, disminución del colesterol y glucosa en sangre, disminución de peso corporal, entre otros.

Por tanto, una dieta con un alto consumo de frutas y verduras se asocia con mayor expectativa de vida y, sobre todo, una dieta que incluya productos vegetales que se encuentran en la región, ya que de esa forma se tiene un mayor acceso a estos productos, a menor costo y con una mejor calidad nutricional.

El xoconostle, junto con el nopal y la tuna, son considerados alimentos tradicionales de la alimentación en México, sin embargo, están siendo desplazados por alimentos comerciales y procesados debido a las presiones económicas y a los procesos de globalización.

El xoconostle, por sus características biológicas, es una fruta, de hecho en algunas regiones es denominada “tuna ácida”; sin embargo, es considerado un vegetal por la población en general ya que su utilización en la comida mexicana es como condimento en sopas, salsas y ensaladas. Para ello, únicamente se utiliza la pulpa, considerada como la porción comestible, que representa hasta 64 por ciento del fruto, mientras que el resto (cáscara y semillas) es desechado. Esos residuos contienen compuestos considerados bioactivos como antioxidantes y fibra, que no son aprovechados.

Actualmente en el área académica de nutrición del Instituto de Ciencias de la Salud desarrollamos trabajos de investigación en donde se estudia al xoconostle completo considerando las semillas y la cáscara, además de la pulpa.

Los xoconostles que se están estudiando son las variedades comerciales que se consumen en Hidalgo, como son el cultivar cuaresmeño, que se produce todo el año, y el cultivar rosita, que su producción es estacionaria entre julio y septiembre. Esas variedades son cultivadas en diferentes regiones de México, y en Hidalgo se cuenta con una buena producción de esos cultivares.

Los avances de los estudios realizados demuestran que esos frutos tienen un alto contenido de fibra, entre tres y seis gramos por cada 100 gramos del fruto completo, comparado con la fracción comestible de otros frutos como la manzana, papaya y naranja, que presentan alrededor de dos gramos por cada 100.

Hemos encontrado que la fibra del xoconostle presenta buenas propiedades de importancia fisiológica como la formación de geles, retención de agua y absorción de lípidos. Lo anterior tiene una significancia nutricional importante y se puede interpretar de la siguiente forma: cuando una persona consume frutos con un alto contenido de fibra, se forman geles en el estómago que generan una sensación de saciedad, a nivel intestinal la retención de agua de la fibra permite la formación de heces con mayor volumen y blandas generando un efecto laxante.

Otro efecto que puede presentar la fibra es la retención de grasas en la matriz de la fibra pudiendo llegar a eliminarse junto con las heces y, por lo tanto, se puede lograr una disminución de colesterol en el organismo. Además, el fruto presenta una buena actividad antioxidante por el contenido de compuestos fenólicos y vitamina C, lo cual se relaciona con la prevención de los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Por tanto, se continuarán estos trabajos con estudiantes de posgrado, de modo que se logre incentivar el consumo de todas las partes del xoconostle incluyendo aquellas que actualmente no se aprovechan (semillas y la cáscara). Además, buscar la utilización del fruto como aditivo o nutracéutico en la industria alimentaria y/o farmacéutica para la prevención o posible tratamiento de enfermedades no transmisibles.

