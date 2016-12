Evitar cenas pesadas: SSH

Claves para reducir calorías

La moderación es la principal clave para que toda la comida navideña no cause estragos en tu peso. Además, existen algunos trucos que puedes realizar para restar calorías de tus platillos favoritos sin tener que dejar de disfrutarlos, más aún si eres el o la anfitriona

En las fiestas

decembrinas es común comer en exceso, principalmente por las festividades en las que la familia se reúne para compartir diversos platillos y postres típicos navideños.

Por ello, la SSH emite diversas recomendaciones para tratar de evitar los atracones, fundamentalmente para no subir de peso durante estas fiestas, pero primordialmente para cuidar nuestra salud.

Ernesto León Rivera, coordinador estatal del Programa de alimentación y actividad física de la SSH, explicó que entre otros consejos orientados a inhibir el trastorno por atracón, es necesario evitar comer de manera compulsiva y realizar tres comidas al día basadas en el plato del bien comer y dos colaciones.

Entre otras opciones recomendadas para evitar el denominado atracón señaló: cuando nos sentamos ante una comida o cena de fin de año es recomendable comer un yogur o tomar té unos 10 minutos antes, lo que ayudará a mitigar un poco el hambre y a reducir el apetito.

En las cenas que se consumen estos días hay una gran variedad de alimentos, por lo que es indispensable cuidar las porciones para no excederse en alimentos altos en grasa e irritantes, en cuanto a las bebidas como los refrescos, es importante evitarlos, si se consume en exceso conlleva a incrementar calorías y en general afectar la salud ya que tienen alto contenido de azúcar (de tres a cinco cucharadas por porción).

Del mismo modo, el especialista refirió que el consumo de alcohol hace que el azúcar en la sangre baje, lo cual conduce a una búsqueda de carbohidratos. El hígado ayuda a equilibrar la glucemia, pero como se encuentra ocupado limpiando el tóxico, no puede realizar esta función efectivamente.

Por ello, León Rivera invitó a la población a comer saludablemente y de forma relajada y tranquila, ya que solo de esa manera el organismo podrá regular la sensación de apetito. Insistió en que es importante no saltarse el desayuno para que a la hora del recalentado no se sobrepase la cantidad de alimentos a ingerir, y que puede ser causa de padecer sobrepeso u obesidad.

