Deberán devolver ex candidatos independientes recurso público: IEE

Pachuca.- Ex candidatos independientes tendrán que regresar financiamiento público otorgado como bonificación por actividad electoral para el proceso ordinario.

De acuerdo con la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEE de los 38 ex aspirantes sin partido registrados, alrededor de 23 no ha devuelto esa parte de recurso público, y aunque han cumplido alrededor de 50 por ciento, algunos más no tenían adeudo.

“No tengo el monto a la mano, pero la instrucción es hacer el llamado y una notificación oficial para que al termino de tres días acudan al IEE para hacer la devolución correspondiente”, refirió el consejero electoral Salvador Francos Assad.

En caso de no cumplir, el consejero electoral explicó que fue instruida la dirección jurídica del organismo público iniciar acciones correspondientes. Además a la dirección ejecutiva de administración, informar a la procuraduría fiscal de la entidad para realizar el procedimiento económico activo son recursos públicos.

“No creo que en ningún momento entre en el ámbito penal, es un ámbito estrictamente civil y fiscal”, indicó.

