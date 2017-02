Pachuca

Isidro Pedraza, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que la actual administración de Alfajayucan denunció al expresidente municipal Óscar García Ángeles por el desvío de 56 millones de pesos que no fueron invertidos en obra pública.

“Hay cheques que aparecen por una cantidad y amparan una compra de objetos que no existen”, declaró el perredista.

Del total, 33 millones de pesos del gasto federal no fueron aplicados, mientras que la tesorería municipal desvió 23 millones de pesos, por lo que el senador pidió al gobierno de Hidalgo aplicar la ley y castigar a exalcaldes que saquearon recursos.

El senador relató que 25 comités de obra del municipio se reunieron el miércoles pasado con el secretario de Gobierno para denunciar que no fue ejecutada la infraestructura.

Incluso Isidro Pedraza agregó que un camino de 6 millones de pesos no fue construido por la alcaldía en el municipio. “Investigamos y nos dimos cuenta que el expresidente se llevó el presupuesto”.

Acusó que en el último año en funciones, el exalcalde García Ángeles sacó en efectivo 28 millones de pesos.

Renovación del PRD

en julio: Pedraza

Isidro Pedraza expuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección de dirigente en Hidalgo del PRD el 23 de julio, aunque podría modificar la fecha.

Descartó que vaya a participar como candidato a dirigente estatal, aunque dentro de la corriente interna del sol azteca que representa están Celestino Ábrego, exdiputado local; Alejandro Hernández Ballina, dirigente de la UFIC, y Francisco Ortega, exsecretario general del IEE.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que no participen en el proceso interno del partido, debido a los saldos negativos con las multas del INE. Actualmente, el comité estatal del sol azteca está en manos del Frente Democrático Hidalguense (FDH).

