Exhortarán a castigar actos de corrupción en la Reforma y Epazoyucan

Pachuca

La próxima semana el diputado panista Enrique Baños Gómez exhortará a las autoridades correspondientes perseguir y castigar cualquier acto de corrupción en las administraciones anteriores, tanto de Epazoyucan como Mineral de la Reforma.

De acuerdo con el legislador local, en dichos municipios, que abarcan el distrito 17, el cual representa, han existido señalamientos de irregularidades durante las administraciones anteriores, por lo que ha llamado a ambos gobiernos emanados del PAN a no ser cómplices y denunciar ante las instancias correspondientes.

“La administración actual no puede ser cómplice de ninguna situación, y uno de los aspectos que hemos platicado con el alcalde Raúl Camacho es que si encuentran alteraciones de recursos se deben iniciar acciones legales que correspondan”, refirió.

Sobre el llamado que realizó la presidencia municipal de Mineral de la Reforma al anterior edil Filiberto Hernández Monzalvo, manifestó que solo será para que aclare diversas dudas y está en su derecho de no asistir o mandar a algún representante.

“Hace cinco años los tribunales impusieron un alcalde que decepcionó a la población y en ese contexto queremos que se aclare el tema de recursos”, apuntó.

En entrevista, el diputado panista también comentó sobre presuntas irregularidades en Epazoyucan cometidas durante la administración pasada y la posibilidad de iniciar acciones legales.

“El alcalde de Epazoyucan Raúl Padilla me comentó que ellos van a iniciar acciones legales en contra de Carlos Santillán, el anterior edil, porque han encontrado desvíos y disposiciones no justificadas de recursos, aunque no precisó el monto, pues están por terminar”, indicó.

