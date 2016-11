Exigen cambio de director en primaria de Santiago de Anaya

Santiago de Anaya

Padres de familia de la primaria Lázaro Cárdenas de la localidad Patria Nueva, en Santiago de Anaya, impidieron la entrada al director de la institución ante presuntas violaciones de acuerdos, y exigieron a la SEPH su cambio.

Ayer, un grupo de padres y madres encabezado por el comité ingresó hasta la dirección en donde se encontraba Noé García Moreno, el directivo. Ahí le pidieron que los acompañara hasta la supervisión escolar, en donde “lo dejarían para solicitar un reemplazo”.

Según los padres, el profesor incumplió varios acuerdos aprobados en asamblea general, descartando las decisiones de la mayoría.

Los inconformes manifestaron que “la gota que derramó el vaso” fue que el 20 de noviembre la escuela no participó en el evento cultural de la localidad, “porque el director no quiso”, lo que causó la molestia de los padres de familia, quienes explicaron que tradicionalmente el plantel participa cada año.

Entre los supuestos acuerdos incumplidos por el docente, está que en septiembre la escuela no presentó banda de guerra y el Día de Muertos se pidió cooperación para el altar pero este no fue colocado.

Ante esos hechos, ayer los tutores exigieron un nuevo director ante la supervisión de zona 11, al tiempo que llevaron por la fuerza a Noé García Moreno; no obstante, dijeron que

no lo hemos agredido físicamente, pero ya no queremos que siga al frente de la primaria.

En la supervisión los padres relataron también que el directivo ha dividido a docentes y tutores, así como que aparentemente el alumnado presenta atraso académico.

Finalmente, concluyeron que el jueves el supervisor acudirá a la primaria para hablar con los tutores y padres, además de que en 22 días llegará el reemplazo del directivo.

Comentarios