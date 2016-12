Exigen a CFE detener intimidaciones

Cuautepec

Tras el corte de energía eléctrica efectuado a mediados de esta semana por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vecinos de la colonia Puente de la Paz, en Cuautepec, exigen que la falta de pago de algunos usuarios no afecte al resto de la población.

Indicaron que existen prácticas semejantes en otras colonias y localidades del municipio como una forma de presión para realizar el pago de adeudos.

El corte de energía fue realizado en una cuadra de la calle Tres Reyes de dicha colonia, debido a que en dos domicilios se registraban adeudos en el pago del servicio.

Por lo anterior, un grupo de vecinos se trasladó a las oficinas de la paraestatal en el municipio, donde no fueron atendidos e incluso fueron cerradas las instalaciones con resguardo de elementos policiacos.

El jueves por la mañana, luego del plantón que realizaron inconformes durante la noche en las oficinas de la CFE, representantes de la empresa atendieron a los quejosos y se restableció el servicio.

Los vecinos puntualizaron que no es la primera vez que se toman ese tipo de medidas de intimidación, aunque sí es la primera oportunidad que se concretan.

Asimismo, se conoció la existencia de diversos cortes no regulados al servicio de energía eléctrica en las localidades de Guadalupe Victoria, Cerro Verde y Santa María Nativitas.

Aunque por el momento vecinos descartan llevar a cabo alguna demanda legal contra la empresa del estado, señalaron que estarán al pendiente de que no se realicen cortes a la luz sin argumento alguno y con el fin de presionar a los usuarios a realizar el pago del servicio.

“Y si es necesario, tomaremos medidas con nuestros vecinos”, indicaron.

Comentarios