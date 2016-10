Exigen a gobernador solución a conflicto territorial

San Salvador

Habitantes del ejido Boxaxni se manifestaron durante la visita que el gobernador del estado Omar Fayad Meneses realizó al municipio de San Salvador, en donde en compañía del director general de la Conagua Roberto Ramírez de la Parra firmó un convenio de colaboración.

Las y los inconformes bloquearon la entrada al acceso por donde arribó el gobernador; con cartulinas en mano exigieron solución a un problema de terrenos que mantienen con la localidad Julián Villagrán, de Ixmiquilpan.

Dijeron que desde hace varios años, vecinos de Ixmiquilpan han invadido varias hectáreas que supuestamente les pertenecen.

Por lo que exigieron al gobernador atenderlos antes de iniciar el evento, sin embargo fue al término de éste cuando Omar Fayad atendió a una comisión de vecinos.

En entrevista el Ejecutivo estatal dijo que instruyó a su equipo de trabajo para que en un lapso no mayor a 10 días se le dé seguimiento a la problemática ante la instancia correspondiente.

El conflicto, que lleva poco más de 15 años, no ha sido atendido de la manera correcta, explicó el gobernador. Además manifestó que no es un problema agrario sino legal, que deberá dirimirse en las instancias correspondientes.

