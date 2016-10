Exigen seguridad en Lomas Verdes

Ciudad de México

Vecinos del corredor Lomas Verdes-Echegaray, en Naucalpan, Estado de México, se manifestaron ayer para exigir mayor seguridad ante la ola de secuestros y feminicidios registrados en las últimas semanas.

Desde las 9 horas de ayer, cientos de personas vestidas de blanco se reunieron en la glorieta de Gran Terraza, Lomas Verdes, en donde pronunciaron múltiples consignas como: “¡No más muertes!”, “¡Queremos vivir sin miedo!”, “¡Policía efectiva y no de adorno!”.

Para habitantes de Lomas Verdes es importante que exista mayor seguridad, pues ese corredor registró dos secuestros de estudiantes de colegios y universidades privadas de esa zona en la última semana; como el secuestro y homicidio de Karen y Adriana en la avenida López Mateos, muy cerca de Lomas Verdes.

Mientras en Echegaray, ocurrió el homicidio del propietario de un restaurante de sushi la noche del viernes; además en la colonia Altamira se registró el secuestro de dos jóvenes, uno de los cuales, el sábado, fue encontrado muerto.

Además, manifestantes comentaron en su recorrido que en Totolinga el propietario de una cremería fue secuestro cuando cerraba su negocio, junto con una estudiante de 18 años, ambos aparecieron muertos la última semana.

Advirtieron que si las autoridades correspondientes no les brindan seguridad, no realizarán el pago de predial: “¡No queremos Ejército, queremos seguridad!”, “¡no pagaremos predial si no hay seguridad!”.

