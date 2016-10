Pachuca

Guillermo Vergara Aguirre, secretario de Seguridad Pública de Pachuca, confirmó que 35 elementos adscritos a dicha corporación fueron dados de baja al argumentar que no eran policías.

“Al arribar a la secretaría encontré personal que estaba por contrato y eso no puede existir dentro de los cuerpos policiales a nivel nacional”, explicó.

Durante entrevista, el secretario aseguró que los funcionarios no fueron despedidos por falta de recursos de la dependencia municipal, sino “simple y lamentablemente no eran policías.

“No estaban certificados, no tenían la clave única de identificación policial, por lo cual tuvieron que ser retirados”; agregó que los exfuncionarios tenían un contrato firmado por tres meses.

Vergara Aguirre manifestó desconocer quién propició que 35 funcionarios que no eran policías laboraran en la Secretaría de Seguridad, ya que cuando tomó posesión del cargo encontró esa situación.

Además, detalló que 89 policías no aprobaron exámenes de control y confianza, por lo que serán suspendidos.

