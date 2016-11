Exregidores deben recibir dieta y aguinaldo, resuelve TEEH

Pachuca

Exregidores de Tianguistengo, Santiago de Anaya y Calnali deberán cobrar la parte proporcional de aguinaldo a septiembre de 2016, así como parte de la dieta tras la resolución del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) a juicios promovidos.

Magistrados determinaron que en el caso de exregidores de Tianguistengo la actual administración municipal deberá realizar el pago de días laborados y no pagados, además la parte proporcional de aguinaldo del ejercicio fiscal 2016 toda vez que en el presupuesto del ayuntamiento está contemplado.

Por lo que dicho municipio tendrá que pagar 308 mil 147 pesos, de acuerdo con la resolución del expediente TEEH-JDC125/2016.

En cuanto al juicio promovido por exregidores de Santiago de Anaya con número de expediente TEEH-JDC-126/2016 los magistrados determinaron fundados los agravios a los servidores públicos por la negativa de pagos del primero, 2, 3 y 4 de septiembre por concepto de remuneración de dieta y el pago de aguinaldo proporcional correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

“Si bien los exregidores y presidente municipal de Santiago de Anaya hacen alusión de que no se les han cubierto las dietas de los días referidos, la dieta y el aguinaldo se rigen bajo el principio de intangibilidad, no pueden ser tocadas”, refirió el magistrado ponente Raciel García Ramírez.

Dentro del proyecto fue considerada la existencia de rezago normativo pues el cambio municipal estaba previsto para enero y al no actualizarse para septiembre resulta pertinente notificar a los integrantes del Congreso estatal para que en uso de facultades y atribuciones legislen lo relativo a la liberación y retención oportuna de los recursos para evitar riesgos a los derechos políticos y electorales de los servidores públicos.

“Es una constante en este periodo dentro del tribunal electoral pues el marco normativo ha quedado rezagado, pues se quedó conceptualizado el cambio de administración para enero pero las retenciones reclamadas tienen que concretarse en septiembre tras las reformas existentes”, indicó.

Respecto al juicio TEEH-JDC-139/2016 promovido por exregidores de Calnali, se declararon parcialmente infundados e inoperantes los agravios presentados en cuanto a la omisión del pago de aguinaldo proporcional de 2016, debido a que en el presupuesto de egresos de ese año fiscal, que se publicó inicialmente en diciembre de 2015, no se encontraron presupuestadas las prestaciones que reclamaban, y aunque en abril del año en curso los integrantes de la asamblea en funciones aprobaron por unanimidad la modificación del presupuesto a favor de los regidores, éstas no fueron publicadas.

