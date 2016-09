Apenas pasaron tres semanas para que el gobernador del estado Omar Fayad Meneses tomara una decisión respecto a un proyecto trascendental. El Tuzobús fue quizá el segundo proyecto más importante de la administración del exgobernador Francisco Olvera y en menos de tres semanas el nuevo mandatario decidió que no continuará con él. El argumento de Fayad es simple: no hay un problema de transporte público en bulevar Colosio que justifique echar a andar un Tuzobús II que además costaría mil 200 millones de pesos, tardaría 18 meses en construirse y significaría la edificación de 45 estaciones. Fayad, con el simple uso del sentido común, decidió que no va a crear infiernos en donde no es necesario. Lo hizo, además, durante la instalación del comité de planeación para el desarrollo del estado y del consejo estatal metropolitano. Es decir, no nos guardó sorpresas para el futuro y también mostró una razón que no requirió de sesudos análisis: “No podríamos hacerlo con carril confinado en el Colosio porque vamos a generar un tráfico brutal, y va a pasar lo mismo (que el Tuzobús I)”, explicó Fayad. Y así, con esas declaraciones, Fayad canceló lo que sería un proyecto de largo plazo y que no prosperó más allá de la primera parte. Después de saber esto, surgen un par de preguntas: ¿qué clase de estudios se realizaron para llevar a cabo la primera parte del Tuzobús? ¿Ninguno previó que generaría tráfico y que elevaría ostensiblemente el tiempo de los traslados? La resistencia al Tuzobús, por su mala operación y por los defectos que se han citado cientos de veces, pone en duda la capacidad de planeación del gobierno estatal anterior y de las instituciones que avalaron el proyecto y que después lo financiaron. ¿No hay una planeación adecuada, informada y de largo plazo? ¿Entonces cómo se decide programar y ejercer el gasto del gobierno? Lo que sí, es que Fayad se ahorró un par de años de tráfico en la capital hidalguense y una previsible resistencia a la segunda parte de un proyecto que no funcionó. De filón. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo Mauricio Delmar Saavedra dijo que se hará un análisis de las condiciones en las que se encuentran los diferentes centros penitenciarios, esto luego de un intento de motín en el Cereso de Tula. Pero… ¿no sabrá que ya hay diagnósticos que advierten del hacinamiento, inseguridad e ingobernabilidad en ellos?

Comentarios