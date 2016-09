Pachuca

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses anunció que su gobierno no destinará recursos para continuar con la construcción de la segunda troncal del Tuzobús, porque no hay problema de transporte en el bulevar Colosio.

Luego de la instalación del comité de planeación para el desarrollo del estado y del consejo estatal metropolitano, el gobernador comentó que aún no decide junto con un equipo de expertos la mejor solución sobre un transporte colectivo en bulevar Colosio, pero no sería igual al Tuzobús que existe con un carril de lado izquierdo y un carril confinado.

“Bajo la tesis que pongamos un sistema de transporte colectivo parecido, no podríamos hacerlo con carril confinado en el Colosio porque vamos a generar un tráfico brutal, y va a pasar lo mismo. No haríamos un carril confinado y solo correría de lado derecho”, refirió.

No vamos a destinar recursos de una segunda etapa de un proyecto que ha generado tantos conflictos y problemas y que está tan señalado”, manifestó Fayad Meneses.

Comentó que para destinar recursos a un tema debe ser motivo de una política pública, “porque las políticas públicas atienden problemas públicos

Indicó que expertos refieren que no había un problema de transporte tan grave en Pachuca como para poner el Tuzobús que es un sistema de corte para ciudades como Curitiba, Bogotá, hasta Puebla, por mencionar algunas.

Creo que a veces es mejor prevenir que hacerlo antes, eso lo dicen los expertos, no yo, entonces, si nosotros vemos que hay un serio problema en el Colosio de transporte que requiriera la presencia de transporte masivo, lo vamos a analizar con todo cuidado antes de destinarle recursos

, reiteró.

Omar Fayad manifestó que el Tuzobús actual tiene problemas en las alimentadoras, pues ha recibido quejas de la ciudadanía que retrasó hasta media hora sus traslados “eso estamos revisando y eso es lo que estoy esperando para poder atender y salir a decirles qué es lo que vamos a hacer”.

