Se refirió a los hospitales de esos municipios

El problema no es construir hospitales sino operarlos, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses, al referirse a los “huacales” que le dejó la anterior administración en Zimapán y Metztitlán, los cuales no están terminados.

Durante el evento de entrega de estímulos y dictámenes de formalización a los trabajadores de los servicios de salud de Hidalgo; y arranque de certificación bajo la norma ISO 9001-2008 a unidades de salud, el mandatario estatal comentó que para la operación del hospital se requiere personal, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y administrativos.

Por ello, recordó que durante su campaña no prometió la construcción de nuevos hospitales en Hidalgo, sin embargo tiene la obligación de equipar los que ya están construidos y que aún no funcionan.

“Tengo dos buenos huacalotes, uno en Zimapán y otro en Metztitlán y una unidad de ginecología neonatal, ahí están pero no están funcionando. El problema es la cantidad de personal y recursos materiales, humanos y financieros que se requieren para echar a andar un hospital de esas magnitudes”, refirió.

Manifestó que dichos hospitales aún no están terminados, “todavía nos faltan algunos millones de pesos para terminar Metztitlán y Zimapán. Una vez terminados hay que hacer la gestión para llenarlos de equipo y personas”.

Dio a conocer que cada nosocomio requiere más de 100 millones de pesos para operación, por lo que Hidalgo tendría que tener entre 200 y 300 millones anuales para operar ambos.

Próxima semana, unidad de hemodiálisis y hospital oncológico

Recordó que lo único que prometió en servicios de salud fue una unidad médica de hemodiálisis en Huejutla, la cual solo necesita equipos y aparatos especializados, personal calificado para la dialización.

Así como, los técnicos para operar los aparatos, enfermeras para hacer lo necesario para la dialización, el nefrólogo, entre otros, por lo que durante su visita a Huejutla que hizo ayer, supervisó la unidad para ponerla en marcha el 15 de diciembre.

Asimismo, informó que la primera etapa del hospital oncológico en Tula ya está lista y en condiciones de operar, por lo que espera la visita del secretario de Salud federal José Narro Robles para realizar la inauguración la próxima semana.

Dato Durante el evento entregaron reconocimientos y estímulos por trayectoria de 20, 25, 30, 35, 40 y una de 45 años a personal de salud

