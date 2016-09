Festejos patrios, sin incidentes: Simón Vargas

Pachuca

Los festejos patrios arrojaron saldo blanco en Hidalgo, ya que las autoridades no reportaron incidentes mayores, informó el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar.

Al término del desfile conmemorativo del 16 de septiembre, el funcionario estatal dio a conocer dos incidentes reportados, uno en Tula y otro en Alfajayucan, de una mujer herida de bala y un policía lesionado, sin embargo, no precisó detalles y calificó la jornada con saldo blanco.

“Hasta este momento podemos decir que hay tranquilidad, la jornada de ayer (el 15 de septiembre) que se preveían incidentes, no hubo nada, el saldo es blanco. Tenemos ahorita, en la madrugada, un incidente con un servidor público municipal de Alfajayucan que fue lesionado”, mencionó.

Manifestó que el hecho fue a las 4 horas de ayer, por lo que desconocía mayores detalles, “el procurador de Justicia podrá dar la información precisa de este incidente, hay un servidor público municipal lesionado a golpes, esperamos el parte médico. La procuraduría inició la carpeta de investigación”.

Respecto al incidente en Tula donde una mujer fue herida por un impacto de bala, comentó que el hecho “fue totalmente ajeno a las actividades, es un lamentable accidente que nos lleva a que debemos redoblar algunas campañas de despistolización y abatimiento de armas que tiene la gente y que no debiera de ser”.

Vargas Aguilar señaló que las personas con el pretexto de las festividades del 15 de septiembre hacen uso de las armas con resultados como ese.

El secretario encabezó el operativo estatal de festejos patrios que inició el 14 de septiembre a las 18 horas y cerró ayer hasta el último desfile registrado en el estado. Participaron en las actividades los tres órdenes de gobierno con un centro de mando en el palacio de gobierno.

