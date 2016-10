Firma Hidalgo adhesión a código para combatir trata de personas

El secretario de Turismo y Cultura Eduardo Baños Gómez firmó el compromiso de adhesión al código de conducta nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, el cual promueve el gobierno federal con el objetivo de erradicar la trata de personas.

Ante invitados al acto protocolario, indicó que a través de esa estrategia debe lanzarse el mensaje de que en México y en Hidalgo hay cero tolerancia a actos delictivos en el sector turístico.

A su vez convocó a las y los prestadores de servicios turísticos a la reflexión, “que sea la calidad en el servicio lo que atraiga visitantes a sus empresas y no a través de prácticas ilegales que toda la sociedad condene.

El código tiene por objeto generar una política de responsabilidad social en la industria turística para erradicar este delito, nos comprometemos a vigilar y denunciar cualquier situación relacionada con este delito

, puntualizó.

El funcionario estatal destacó que la trata de personas se conoce más por la explotación sexual, sin embargo ese fenómeno también se presenta con fines de trabajo forzoso, mendicidad infantil o extracción de órganos.

Baños Gómez reveló que de acuerdo con organismos internacionales, ese delito tiene presencia en al menos 127 países del mundo y tan solo en Europa se estiman ganancias ilícitas superiores a 3 millones de dólares al año.

Además, expuso que México ocupa el primer lugar en pornografía infantil, de tal forma que no escapa a esa problemática.

Agregó que de manera global una de cada cinco víctimas son niñas y niños, y las mujeres equivalen a dos tercios de la trata de personas en el mundo.

Teresa Solís Trejo, subsecretaria de planeación y política turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), precisó que con el fin de consolidar destinos éticos y responsables es necesario brindar condiciones de seguridad no solo para las y los turistas, sino para las comunidades receptoras de turismo.

Lo anterior, detalló, incluye la prevención de delitos como la trata de personas y en particular la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes, como una de sus modalidades más lamentables y dolorosas.

Francesca Romita Iturbe, titular de la unidad de género de Sectur, mencionó que esas acciones representan el esfuerzo articulado entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

Consideramos que los prestadores de servicios turísticos son personal clave, con un gran potencial para detectar y prevenir este flagelo desde sus ámbitos laborales o comunitarios.

El documento también fue signado por la directora general del DIF Patricia González Valencia, el procurador general de Justicia Ramiro Lara Salinas y Teresa Solís Trejo.

El código de conducta nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo consta de seis ejes de acción: establecimiento de un documento rector en la empresa, sensibilización y capacitación del personal, implementación del protocolo de acción para casos de presumible explotación sexual, formar redes de colaboración, informar a las y los clientes sobre la existencia del código y presentación de informe anual a la Sectur.

