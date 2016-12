Forman pequeños constructores nueva asociación; buscar oportunidades de obra

Pachuca.- Debido a que pequeñas empresas han quedado excluidas de la obra pública que ejecuta el gobierno federal y estatal, constructores de este segmento formalizaron la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) delegación Hidalgo.

En conferencia de prensa, el líder de la Asociación Isidro Calva Cabrera dio a conocer que ésta busca ser una alternativa para acercar oportunidades de trabajo a sus asociados.

Aclaró que la agrupación que representa no es contraria a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), no obstante hizo notar que los líderes de este organismo han obtenido beneficios personales de esta representación.

“Buscamos oportunidades de trabajo iguales, porque realmente hay licitaciones que el pequeño no tiene oportunidad de adjudicarse porque no tienen la infraestructura o bien porque hay cosas amarradas; pretendemos que si hay un concurso, se aplique el mismo criterio para todos, que se valore el trabajo y no el peso de una empresa”, señaló.