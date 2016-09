Gloria hidalguense

Nos cuentan desde algún rincón del Altiplano que la diputada federal Gloria Hernández Madrid será la única hidalguense, aunque de rebote, que tome parte en el histórico proceso para redactar la Constitución de la Ciudad de México.

El presidente de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados Francisco Martínez Neri informó que la legisladora del PRI ocupará el lugar vacante en el Congreso Constituyente que habrá de elaborar el documento.

Lo anterior se da luego que Morena renunció al derecho que, como parte del Poder Legislativo, tenía de designar a un diputado de su bancada como parte del Constituyente, argumentando que no era “legal” y que éste debía ser electo por la ciudadanía. Enhorabuena a la abogada penalista.

Herencias infames

Parece que la administración de Francisco Olvera no solo heredó proyectos fallidos, deuda y pobreza, también malas prácticas sobre la labor de la prensa. Afortunadamente el mandatario en turno sabe lidiar con el amor a los reflectores.

#FuertesIndicios cuentan que personal de apoyo anticipó durante la apertura de nuevos juzgados en el tutelar para menores infractores que Fayad no daría entrevista “porque no estaba contemplado”.

Cuando don Omar pasó cerca de las y los reporteros, que pidieron ser atendidos, amablemente dijo que develaría la placa y regresaba; después de un rato su personal le mostró la salida pero recordó que tenía una promesa y cumplió. Vaya, hasta parece que no conocen al mandatario.

Y ahora, ¿qué hacemos con los cohetes?

Pues los tronamos. Esa fue la brillante respuesta a otra radiante idea. Los #FuertesIndicios nos llamaron desde el cuarto piso de gobierno del estado para revelar una supuesta pifia administrativa digna de Ripley.

Los encargados de organizar la ceremonia conmemorativa del 15 de septiembre no midieron la cantidad de cohetes que debían comprar, razonable si consideramos que se trata de su primer año en el poder.

Ante tal imprecisión habrían sobrado decenas de proyectiles que son detonados desde entonces entre las 20 y 21 horas todos los días sobre la Bella Airosa hasta agotarse. Explicación que de comprobarse se antoja lógica si de prevenir una tragedia se trata.

Se tambalea fideicomiso Tuzobús

La noticia sobre la cancelación de la segunda troncal del Tuzobús puso nervioso a más de uno: constructores, empresas armadoras y por supuesto a los concesionarios de la empresa encargada de operar el desdeñado transporte.

Los #FuertesIndicios advierten que el fideicomiso que firmó el gobierno de Francisco Olvera en favor de los concesionarios para garantizar su inversión en los próximos 20 años se tambalea por la poca expectativa mostrada por la actual administración. Por lo pronto el grupo de inversionistas sigue en lista de audiencias para amarrar los términos del convenio.

#FuertesIndicios es una columna que está redactada con información que escuchan los reporteros de esta casa editorial durante su trabajo en la calle, en oficinas de instituciones públicas, o que les es confiada con la única condición de omitir la fuente. Se trata de información no oficial, pero que resulta de interés general para saber por dónde marcha el rumbo del estado. Si el lector quiere colaborar, puede enviar sus #FuertesIndicios al correo elindependientedehidalgo@gmail.com

Comentarios