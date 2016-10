Vacuna obligatoria

Tras la advertencia sobre un supuesto repunte en los casos de influenza en la entidad, las vacunas han sido liberadas en el hospital general de Pachuca con especial atención a menores de edad y adultos mayores.

Para el personal de la salud, ésta es obligatoria. En caso de que algún empleado del sector no se aplique la dosis, la secretaría del ramo no se hará responsable de posteriores consecuencias que deriven de dicho padecimiento.

Los #FuertesIndicios dicen que enfermeras, médicos, trabadores sociales y demás, anotan nombre y adscripción para estar protegidos, no solo contra la influenza, sino los caprichos de la burocracia.

El hombre más buscado

Tras la desaparición de la Secretaría de Planeación y sus oficinas regionales, quienes se desempeñaban como responsables hacen fila en el despacho del gobernador en busca de una respuesta a su situación laboral.

Incluso cuando el mandatario tiene giras, el hombre más buscado no es Omar Fayad, aunque usted no lo crea, sino su secretario, el joven Israel Félix, quien se encarga de atajar las desesperanzas de los despedidos.

Padres cierran escuela

Ayer, muy temprano, habría amanecido cerrada la secundaria técnica 71 de Mineral de la Reforma ante la falta de profesores. Pasaron dos meses desde que inició el ciclo escolar sin que la SEPH sepa cómo resolver el tema.

Después de varios oficios y visitas a la dependencia que encabeza Sayonara Vargas, los padres de familia se hartaron y cerraron los candados en forma de protesta. Ayer fueron citados por personal de la secretaría pero, como era de esperarse, los representantes del gobierno no llegaron.

El tacto de don Simón

El lunes al asistir a un evento público, el secretario de Gobierno Simón Vargas dejó entrever su falta de tacto con los medios de comunicación. El encargado de la política interna supuso que los reporteros traen un interés oculto en el tema del controvertido gasoducto Tuxpan-Tula luego de ser cuestionado respecto al tema.

Habrá que explicarle al funcionario el sentido social del periodismo, ejercicio que no se circunscribe a la entrevista banquetera. A diferencia de su jefe, el gobernador, el señor Vargas parece que no digiere las preguntas incómodas.

Ni Francisco Olvera lo permitiría

Molestia, mucha molestia causó entre padres de familia el mega puente autorizado por el gobierno del estado para la siguiente semana en el marco de las festividades de todos los santos. Un completo revuelo en redes sociales tuvo la misiva de la SEPH.

Los profes y alumnado de educación básica gozarán de un puenzato que se extenderá tres días, con el regreso programado, si la fiesta sale como todos esperan, el 3 de noviembre.

Por supuesto los que brincaron de gusto fueron los mentores, quienes a pesar de haber sido el gremio consentido del exgobernador, dicen los #FuertesIndicios que estos lujitos no los hubiera permitido.

#FuertesIndicios es una columna que está redactada con información que escuchan los reporteros de esta casa editorial durante su trabajo en la calle, en oficinas de instituciones públicas, o que les es confiada con la única condición de omitir la fuente. Se trata de información no oficial, pero que resulta de interés general para saber por dónde marcha el rumbo del estado. Si el lector quiere colaborar, puede enviar sus #FuertesIndicios al correo elindependientedehidalgo@gmail.com

