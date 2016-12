General de Pachuca: una buena y una mala

Pasaron casi dos semanas desde que un delincuente hurtó 4 mil pesos y un celular a un paciente del hospital general de Pachuca, cuando este se encontraba en la ducha previa a un procedimiento clínico, 10 días después, el sagaz cleptómano lo intentó de nuevo.

La buena noticia es que el sujeto fue detenido en flagrancia cuando intentaba despojar de dinero al familiar de otro interno, la mala, que el rígido sistema de seguridad del nosocomio capitalino volvió a ser vulnerado.

Gringos, bienvenidos

Por tercer año consecutivo Hidalgo se colocó entre el grupo de estados que no representan ningún riesgo para ciudadanos estadunidenses. La embajada gringa lanzó alerta de viaje para 21 entidades del país.

Junto con Campeche, Chiapas, Guanajuato, ¡Ciudad de México!, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala ¡Veracruz! y Yucatán, Hidalgo es seguro para los vecinos del norte. Eso no exime que en algún punto de estas entidades se enfrenten a algún peligro fortuito.

Regidores ahogados

Luego de que se destaparan las oscuras intenciones de regidores priistas de Tulancingo quienes pretendían un jugoso bono navideño equivalente a 30 días, estos pretendieron deslindarse pero la pólvora estaba regada.

Uno de estos honorables asambleístas pretendió dar su versión, incluso habría amagado con solicitar derecho de réplica, a lo cual este diario por supuesto no podría negarse por tratarse de un derecho consagrado en la Constitución, pero las ganas de defender lo indefendible fenecieron en el camino.

Desfiladero en el Congreso

Temporada de desfiles en el Congreso del estado. No solo integrantes del consejo general del Instituto Estatal Electoral pisarán la oficina de la comisión hacienda, los #FuertesIndicios señalan que miembros de algunas dependencias del gobierno tratarán de rescatar una pisca de recursos.

Pese a que el siguiente no es año electoral, cuentan que los magistrados del tribunal aprovecharán la colindancia con los legisladores para hacer una visita de cortesía a sus vecinos y de paso solicitar incremento al financiamiento.

Adiós desayunos navideños

Cuentan que algunos secretarios del Ejecutivo aún no terminan de acoplarse con los obreros de la información, algunos funcionarios incluso no conocen a los reporteros de sus fuentes, otros opinan que la política de austeridad viene pegando con tubo.

Lo cierto es que este año no habrá los tradicionales desayunos organizados por las secretarías con los representantes de los medios de comunicación, solo un encuentro con el gobernador al que se espera asista su gabinete.

#FuertesIndicios es una columna que está redactada con información que escuchan los reporteros de esta casa editorial durante su trabajo en la calle, en oficinas de instituciones públicas, o que les es confiada con la única condición de omitir la fuente. Se trata de información no oficial, pero que resulta de interés general para saber por dónde marcha el rumbo del estado. Si el lector quiere colaborar, puede enviar sus #FuertesIndicios al correo elindependientedehidalgo@gmail.com

Comentarios