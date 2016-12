Posible evasión al fisco de la SSH

Ayer consignábamos una serie de tropelías contractuales hacia personal del hospital general de Pachuca, que de la noche a la mañana resultó dueño de una deuda con el SAT por varios miles de pesos derivado de una presunta omisión fiscal de la Secretaría de Salud estatal (SSH).

Para poderse regularizar, requieren de una serie de trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero se han encontrado con la desagradable sorpresa de que algunos deben hasta mil 600 pesos en impuestos aparentemente no declarados por la SSH.

Nos cuentan los #FuertesIndicios que el personal ya visitó la oficina del director de recursos humanos del nosocomio capitalino, Arturo Porras, para aclarar el tema, pero éste como Poncio Pilato pide su bandejita y se lava las manos.

Félix y Enciso, firmes

Luego de que Omar Fayad metió reversa a la creación de la Secretaría del Despacho y la Secretaría Particular, los #FuertesIndicios desde el cuarto piso en palacio de gobierno nos cuentan que los titulares de ambas dependencias tomaron con calma la determinación.

Más allá de que no serán secretarios de gabinete y fieles a la política de Fayad desde hace muchos años, Israel Félix y Alejandro Enciso se mantienen firmes en la estructura del Ejecutivo siendo los ojos del mandatario en lo que pase y no pase en toda la geografía hidalguense.

Sayonara en aprietos

Señalan los #FuertesIndicios que familiares de alumnos que asisten al centro de atención múltiple Jean Piaget, en Pachuca, se le plantaron a la secretaria de Educación Pública Sayonara Vargas Rodríguez durante una visita que realizó al plantel.

Cuentan que la molestia radica en el despido injustificado de una profesora de tercer grado a manos de la supervisora de zona. Nos dicen desde el sur de la ciudad que la funcionaria salió airosa del altercado, pidió paciencia y pruebas para investigar el caso.

Una bomba en Cecultah

Ayer, el gobernador anunció la creación de la secretaría de cultura; con el mismo presupuesto y sin más burocracia, el jefe del Ejecutivo anticipó un importante repunte de calidad de ese importante rubro.

Los #FuertesIndicios anticipan que el gremio artístico volvería a manifestarse y cerrar, esta vez lejos del simbolismo, las instalaciones del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo para demandar seriedad en las políticas del ramo.

IEE, como abonero

A los partidos que participaron en la histórica elección de junio pasado se les hace bolas el engrudo, o que es lo mismo empieza a permear un espectro de morosidad para no devolver al Instituto Estatal Electoral los remantes del presupuesto no utilizado.

Mientras unos culpan a sus áreas de contabilidad, otros dejan pasar los días a ver si al IEE, entre la preocupación y el enfado por la reducción presupuestal para 2017, se le olvida cobrar.

#FuertesIndicios es una columna que está redactada con información que escuchan los reporteros de esta casa editorial durante su trabajo en la calle, en oficinas de instituciones públicas, o que les es confiada con la única condición de omitir la fuente. Se trata de información no oficial, pero que resulta de interés general para saber por dónde marcha el rumbo del estado. Si el lector quiere colaborar, puede enviar sus #FuertesIndicios al correo elindependientedehidalgo@gmail.com

