En funciones más de 500 policías reprobados en control de confianza

Con una capacidad de más de 3 mil policías municipales en Hidalgo, 17 por ciento no aprobó su evaluación en control de confianza y continúa en funciones.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su reporte mensual de seguimiento de evaluaciones de control de confianza, alrededor de 532 elementos de las policías locales no cumplieron con lo necesario para aprobar.

En el reporte, con corte en septiembre, se indica que el estado de fuerza de las corporaciones de Seguridad Pública municipales comprende a 3 mil 128 elementos, entre mandos y operativos.

Aunque se expone que 17 por ciento de esos elementos no aprobó la evaluación, no se detalla a qué municipios pertenecen los agentes y cuál es el tipo de prueba reprobada entre los cinco exámenes aplicados en la materia.

El SESNSP también menciona que toda la plantilla de esas corporaciones está evaluada. De ese grupo de policías municipales de Hidalgo está pendiente de recibir resultados uno por ciento, es decir, alrededor de 31 elementos activos.

En el caso contrario, 82 por ciento de esos policías de los 84 municipios del estado aprobó de forma satisfactoria su evaluación, por lo que está acreditado en funciones.

Ese universo comprende a 2 mil 565 mandos y operativos de las corporaciones de Seguridad Pública de los diversos municipios.

En cuanto al rezago de la renovación de certificados de control de confianza, el parámetro se encuentra en 5 por ciento de los elementos acreditados.

Es decir, de 2 mil 565 policías municipales aprobados, aproximadamente 128 necesitan renovar ese documento para seguir como elementos confiables.

En ese ámbito se localizó el segundo mayor porcentaje de renovación de certificados, por debajo de elementos de prevención y reinserción social, donde se encontraba 19 por ciento pendiente.

En cuanto a los reprobados, es el tercer porcentaje más alto, superado por las instancias de prevención y reinserción social y de la procuraduría estatal de justicia, con 18 y 19 por ciento respectivamente.

Comentarios