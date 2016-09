Garantiza Conafe programas para 2017

El director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) Simón Villar Martínez anunció que el siguiente año no tendrán recorte presupuestal, por lo que está garantizado el apoyo a educación en comunidades indígenas del país.

En entrevista, el directivo expresó que tanto el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer, como el presidente de México Enrique Peña Nieto, conocen de qué tamaño es la labor que realizan las y los jóvenes, de qué dimensión es el esfuerzo, qué es lo que enseñan y sobre todo el sacrificio personal en las comunidades.

“Este año estamos viendo que nos incrementen el presupuesto, aún no puedo decir de cuánto, porque sería irresponsable de mi parte. El del año pasado todavía no se agota”, apuntó.

Respecto a si el Conafe tiene cifras bajas en las pruebas de educación, el funcionario destacó que siguen con el modelo ABCD, con el cual lograron resultados excelentes.

“Iremos a la plenaria en los próximos días, 80 por ciento del modelo educativo 2016 coincide con el modelo Conafe, pero vamos a ajustarlo otro 20 por ciento, es decir, nosotros nos estamos adaptando a las circunstancias, la nueva realidad de México y el mundo, no estamos fuera de aprovechamiento”, sostuvo.

Villar Martínez resaltó que cuentan con muchos jóvenes Conafe, los cuales tienen los mejores promedios en matemáticas, así como niños y niñas que pasaron a educación media superior y tienen los mejores promedios.

“Nosotros no tenemos media superior, los niños de las comunidades donde nada más hay primaria y no hay secundaria, se van a una secundaria regular y no tienen ningún problema, no hay esa deficiencia, vamos a adaptarnos a las circunstancias”, recalcó.

Asimismo, comentó que tienen como reto difundir lo que es el consejo en todo el país; además, destacó que ha realizado recorridos por las entidades federativas y vio el nivel y el trabajo que se realiza.

“Seguiremos dando educación comunitaria, continuaremos bajo el mismo esquema, nuestro reto es cubrir la mayor cantidad de comunidades que no se han atendido, ese es nuestro gran reto, que llegue la educación a todos los rincones del país”, afirmó.

En el marco de la celebración por el 45 aniversario de la institución, el funcionario mencionó que está orgulloso de los miembros del Conafe, quienes transforman vidas, pues no solo ayudan en las aulas educativas, sino a las comunidades.

