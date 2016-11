En un cierre dramático, el cuadro de la UAEH se impuso 76-73 y está listo para debutar en casa

Pachuca

En un partido de volteretas y con final dramático, Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) derrotó 76-73 a Toros de Nuevo Laredo, en un duelo que se disputó en la duela del polyforum Doctor Rodolfo Torre Cantú, correspondiente a la jornada ocho de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

En esta ocasión, el conjunto emplumado no dejó ir la victoria y aprendió de sus errores del duelo anterior para defender la diferencia que sacó en el último cuarto para conquistar su tercera victoria de la temporada ante uno de los rivales más fuertes de la liga, que llegaba como tercero de la tabla.

La victoria pone a Garzas con una marca de tres ganados y cuatro perdidos para llegar a 10 puntos y ascender al séptimo sitio de la clasificación general; por su parte, Toros se quedó con cinco ganados, tres perdidos y 13 unidades, para ubicarse en cuarto lugar.

Garzas ahora enfocará sus energías en preparar la estrategia para enfrentar a Indios de Ciudad Juárez el próximo jueves y domingo, en lo que será la presentación del equipo ante su afición en el polideportivo Carlos Martínez Balmori.

El juego

El encuentro parecía por momentos una calca de lo que ocurrió el viernes anterior en el primero de la serie. Garzas y Toros no se guardaron nada y desde el principio mostraron sus armas y se “arrebataban” el liderazgo del partido. El primer periodo dio fe de ello y fue favorable para los locales apenas por un punto: 17 a 16.

Para el segundo lapso, la UAEH no bajó el ritmo y la diferencia antes del medio tiempo fue mínima, 35-32 para Toros, que mantenía la ventaja pero no de manera cómoda.

En el tercer episodio el conjunto emplumado aprovechó las que tuvo y manejó el partido para culminar arriba 49-51.

Con ese panorama, ambas escuadras encararon el último cuarto. Garzas cuidó e incrementó la ventaja y puso atención en no cometer los mismos errores que le han costado algunos encuentros, en los que en el lapso final pierde la diferencia.

Pero la victoria no sería fácil. Los instantes finales fueron de zozobra y sufrimiento para los dos equipos, pues mientras la UAEH mantenía la ventaja con las uñas, los Toros se fueron con todo al frente alentados por su afición y recortaron a dos puntos, con escasos segundos en el reloj.

Al final, Garzas de Plata conservó la diferencia y se llevó un triunfo importante que lo motiva para encarar su primer duelo en casa el próximo jueves.

Comentarios