Gobierno de Olvera no ejerció más de 265 mdp en 2015

Pachuca

El gobierno de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ya que no aplicó presupuesto por más de 265 millones de pesos, señaló el informe de la cuenta pública 2015.

De acuerdo con el resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ejercicio de los recursos, el gobierno estatal encabezado por Francisco Olvera Ruiz incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública y de la Ley de Coordinación Fiscal.

El documento expone que se generó un probable daño a la Hacienda Pública federal por aplicar 210 mil pesos en el pago de una obra autorizada con recursos del ejercicio anterior (2014) y por la falta de aplicación de recursos por 265 millones 949 mil 800 pesos.

El resultado de la ASF explica que en el transcurso de la revisión recuperaron recursos por 210 mil pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación.

Además determinaron 14 observaciones, de las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, mientras que las dos restantes generaron dos pliegos de observaciones.

La revisión comprendió la verificación de recursos del FAM aportados por la federación durante 2015 a Hidalgo por 615 millones 752 mil 400 pesos; la muestra revisada por la ASF fue de 493 millones 284 mil 200 pesos, monto que representó 80.1 por ciento de los recursos transferidos.

El documento precisa que hasta el 31 de diciembre de 2015, el gobierno del estado no había ejercido 50.6 por ciento de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría el 31 de marzo de 2016, aún no ejercía 42.2 por ciento, “ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas”.